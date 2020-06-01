Центральний залізничний вокзал Києва відновив роботу: як пускають пасажирів



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Натовпу у приміщенні вокзалу немає

Після послаблення обмежень і відновлення руху електропоїздів до приміщення Центрального залізничного вокзалу в Києві можна потрапити лише з квитком на потяг та після проходження температурного скринінгу.

Про це повідомляє «112 Україна».

Перший потяг сьогодні вирушив о 6:12 за маршрутом Київ - Костянтинівка. Також услід за ним вирушили ще два потяги сполученням Київ - Харків та Київ - Запоріжжя.

Пасажирів було доволі багато, тому що люди займали чергу на вхід до вокзалу від п’ятої ранку. Там їм вимірювали температуру, перевіряли квитки на потяги і вже, власне, пропускали до платформ.

Місця нині на потяг продають у шаховому порядку і на час карантину тільки по 50% квитків у вагоні.

Крім того, придбати квитки можна як у касах, так і онлайн. У приміщенні вокзалу нанесено розмітку біля кас для дотримання дистанції. Через гучномовець періодично нагадують про правила перебування в приміщенні вокзалу.

Щодо обмежень, то обов’язково всі мають бути в захисних масках. Також у потягах не продаватимуть продуктів харчування, як це було раніше, можна буде придбати тільки воду в пляшках або, якщо потрібна гаряча вода, то її нададуть тільки у власний посуд.

Також, розповіли провідники, в кожному вагоні встановили санітайзери та зробили частішою дезінфекцію. Після посадки у вагони всім знову вимірюють температуру. Пасажирам радять якомога менше пересуватися вагонами.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» 1 червня відновило рух поїздів далекого прямування.

Раніше повідомлялося, «Укрзалізниця» технічно готова розпочати пасажирське сполучення з 1 червня, до запуску готові 42 поїзди.

Також міністр інфраструктури запевняв, що вартість залізничних квитків не зросте після карантину.