Центральний залізничний вокзал Києва відновив роботу: як пускають пасажирів
Натовпу у приміщенні вокзалу немає
Після послаблення обмежень і відновлення руху електропоїздів до приміщення Центрального залізничного вокзалу в Києві можна потрапити лише з квитком на потяг та після проходження температурного скринінгу.
Про це повідомляє «112 Україна».
Перший потяг сьогодні вирушив о 6:12 за маршрутом Київ - Костянтинівка. Також услід за ним вирушили ще два потяги сполученням Київ - Харків та Київ - Запоріжжя.
Пасажирів було доволі багато, тому що люди займали чергу на вхід до вокзалу від п’ятої ранку. Там їм вимірювали температуру, перевіряли квитки на потяги і вже, власне, пропускали до платформ.
Місця нині на потяг продають у шаховому порядку і на час карантину тільки по 50% квитків у вагоні.
Крім того, придбати квитки можна як у касах, так і онлайн. У приміщенні вокзалу нанесено розмітку біля кас для дотримання дистанції. Через гучномовець періодично нагадують про правила перебування в приміщенні вокзалу.
Щодо обмежень, то обов’язково всі мають бути в захисних масках. Також у потягах не продаватимуть продуктів харчування, як це було раніше, можна буде придбати тільки воду в пляшках або, якщо потрібна гаряча вода, то її нададуть тільки у власний посуд.
Також, розповіли провідники, в кожному вагоні встановили санітайзери та зробили частішою дезінфекцію. Після посадки у вагони всім знову вимірюють температуру. Пасажирам радять якомога менше пересуватися вагонами.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» 1 червня відновило рух поїздів далекого прямування.
Раніше повідомлялося, «Укрзалізниця» технічно готова розпочати пасажирське сполучення з 1 червня, до запуску готові 42 поїзди.
Також міністр інфраструктури запевняв, що вартість залізничних квитків не зросте після карантину.