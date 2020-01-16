Названо райони Києва, де за рік виявлено найбільше п’яних водіїв (карта)



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Нетверезі водії проходять перевірку на Драгері

Найчастіше нетверезих водіїв патрульні виявляють у п'ятницю та суботу

За 2019 рік київські патрульні виявили та задокументували 11643 фактів керування транспортними засобами з ознаками сп'яніння.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Статистика виявлених водіїв у стані сп'яніння по районах:

Дніпровський район — 1328;

Деснянський район — 1312;

Дарницький район — 1269;

Солом'янський район —1151;

Оболонський район — 1096;

Подільський район — 1029;

Шевченківський район — 1002;

Святошинський район — 964;

Голосіївський район — 901;

Печерський район — 812;

Автодорога М-01 —779 (в межах території обслуговування екіпажів столичної патрульної поліції).

Патрульні зазначили, що найчастіше нетверезих водіїв виявляють у п'ятницю та суботу, в період з 23-ї до 2-ї години.

«Левова частка таких водіїв була виявлена патрульними під час їхньої зупинки за інші порушення ПДР, про близько 15% таких кермувальників повідомили на службу 102 небайдужі громадяни. Також патрульні нерідко виявляють ознаки сп'яніння у водіїв, які стали винуватцями ДТП», - розповіли в поліції.