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    Названо райони Києва, де за рік виявлено найбільше п’яних водіїв (карта)

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    Нетверезі водії проходять перевірку на Драгері - Названо райони Києва, де за рік виявлено найбільше п’яних водіїв (карта)
    Нетверезі водії проходять перевірку на Драгері

    Найчастіше нетверезих водіїв патрульні виявляють у п'ятницю та суботу

    За 2019 рік київські патрульні виявили та задокументували 11643 фактів керування транспортними засобами з ознаками сп'яніння.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Статистика виявлених водіїв у стані сп'яніння по районах:

    • Дніпровський район — 1328;
    • Деснянський район — 1312;
    • Дарницький район — 1269;
    • Солом'янський район —1151;
    • Оболонський район — 1096;
    • Подільський район — 1029;
    • Шевченківський район — 1002;
    • Святошинський район — 964;
    • Голосіївський район — 901;
    • Печерський район — 812;
    • Автодорога М-01 —779 (в межах території обслуговування екіпажів столичної патрульної поліції).
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    Патрульні зазначили, що найчастіше нетверезих водіїв виявляють у п'ятницю та суботу, в період з 23-ї до 2-ї години.

    «Левова частка таких водіїв була виявлена патрульними під час їхньої зупинки за інші порушення ПДР, про близько 15% таких кермувальників повідомили на службу 102 небайдужі громадяни. Також патрульні нерідко виявляють ознаки сп'яніння у водіїв, які стали винуватцями ДТП», - розповіли в поліції.

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