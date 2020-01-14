У Києві п’яний водій протаранив чотири автівки та намагався втекти (фото)



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Ssang Yong пошкодив чотири припарковані автомобілі Фото: Патрульна поліція Києва

Водія зупинило дерево, в яке він врізався

У понеділок, 13 січня, близько 22-ї години на вулиці Миколи Ушакова у Святошинському районі Києва сталася ДТП.

Зі слів очевидця події, п'яний чоловік за кермом автомобіля Ssang Yong розтрощив декілька автівок та намагається втекти. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

За попередньою інформацією, яку встановили патрульні, керманич Ssang Yong не обрав безпечної швидкості, не дотримався безпечного бокового інтервалу та скоїв наїзд на 4 припарковані автомобілі: Kia, Geely, ZAZ Forza та Opel. Внаслідок цього автомобілі зазнали механічних пошкоджень.

Завдяки інформації, яку надали очевидці події, патрульні оперативно розшукали винуватця аварії, який зник з місця ДТП. Далеко йому втекти не вдалося, керманича зупинило дерево, на яке він скоїв наїзд.

Спілкуючись з чоловіком, інспектори помітили в нього явні ознаки алкогольного сп'яніння, але пройти огляд у встановленому законом порядку громадянин відмовився.

На 34-річного водія автомобіля Ssang Yong патрульні склали ряд адміністративних матеріалів: протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом особою в стані алкогольного сп'яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та протокол за ст. 122-4 (Залишення місця скоєння ДТП) КУпАП.