Минулого тижня у Києві сталося понад пів тисячі ДТП



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На бульварі Дружби народів автомобіль врізався у стовп, перекинувся і загорівся Фото: ДСНС

За тиждень на столичних дорогах загинуло троє людей

За минулий тиждень, з 6 по 12 січня, Патрульна поліція зафіксувала на столичних дорогах 516 ДТП (для порівняння, позаминулого тижня - 443). У тому числі 28 аварій - з потерпілими (позаминулого тижня - 25).

Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

За цей період у ДТП загинуло троє людей - двоє пішоходів та водій (тижнем раніше - один загиблий). Травмовано 33 людини (стільки ж позаминулого тижня).

Минулого тижня сталося 20 наїздів на пішоходів, при цьому дев’ять наїздів - на пішохідних переходах.

Як повідомляв «Главком», о третій годині ночі 12 січня на бульварі Дружби народів у Києві авто на швидкості врізалося в стовп і загорілося. Водій згорів заживо, четверо пасажирів доставлені до лікарні.

10 січня ввечері на вулиці Марини Цвєтаєвої на Троєщині в Києві автомобіль на смерть збив пенсіонера на пішохідному переході. За даними поліції, чоловік переходив проїжджу частину регульованим пішохідним переходом на червоний сигнал світлофора. Після чого, водій виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся ще з двома автівками. Від отриманих травм пішохід помер на місці.

9 січня увечері на проспекті Бажана у Києві сталася ДТП, яка мало не призвела до пожежі на автозаправній станції. Автомобіль BMW на великій швидкості протаранив бензовоз, після чого задимився.