У забороненій зоні Київської ГЕС поліція виявила п’яного чоловіка на човні



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Чоловік поводився неадекватно, тому патруль викликав наряд поліції Фото: Нацполіція

Рибак був напідпитку та керував човном без відповідних документів

Рибоохоронний патруль під час патрулювання території Київського водосховища у забороненій зоні ГЕС виявив чоловіка на моторному човні.

Водій плавзасобу поводив себе неадекватно, тому працівники рибного патруля викликали наряд поліції. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На місце події прибув наряд водної поліції Вишгородського району. Як з’ясувалось, рибак був напідпитку та керував човном без відповідних документів. За допомогою приладу Драгер поліцейські визначили ступінь сп’яніння порушника – 1,19 проміле.

На правопорушника поліцейські склали адміністративний протокол за ч.6 ст. 130 КУпАП.

Адмінматеріали будуть направлені до суду для прийняття рішення.

За таке рибальство напідпитку чоловіку загрожує штраф у розмірі 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк від десяти до п'ятнадцяти діб.