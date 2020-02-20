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    На Бортничах чоловік розбив підлітку голову пляшкою через гучну музику

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    Молодик&nbsp;взяв пляшку та вдарив нею неповнолітнього по голові - На Бортничах чоловік розбив підлітку голову пляшкою через гучну музику
    Молодик взяв пляшку та вдарив нею неповнолітнього по голові
    Фото: Нацполіція

    16-річного потерпілого у тяжкому стані доставлено до реанімаційного відділення медичного закладу

    У кафе у селищі Бортничі Дарницького району Києва неповнолітній отримав тілесні ушкодження. Повідомлення про це надійшло до поліції. На місце негайно виїхали слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та бригада швидкої допомоги.

    Правоохоронці оперативно встановили особу та затримали 36-річного киянина, інформує пресслужба поліції Києва.

    «У кафе відпочивали дві компанії. Чоловіку напідпитку з однієї компанії не сподобалося, що хлопці з іншої слухають гучну музику за допомогою портативної колонки. Відвідувач зробив зауваження, але його проігнорували, тоді він взяв пляшку та вдарив нею неповнолітнього по голові», - розповів начальник Дарницького управління поліції Володимир Ткаченко.

    16-річного потерпілого у тяжкому стані доставлено до реанімаційного відділення медичного закладу.

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    На Бортничах чоловік розбив підлітку голову пляшкою через гучну музику
    На Бортничах чоловік розбив підлітку голову пляшкою через гучну музику

    Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

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