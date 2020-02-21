На столичній Троєщині група малоліток побила чоловіка (відео)



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Підлітки побили безхатченка Фото: скріншот відео

Слідчі проводять досудове розслідування за фактом хуліганства неповнолітніх

На вулиці Закревського у Деснянському районі Києва група підлітків побила чоловіка. Повідомлення про це надійшло до поліції. На виклик прибули екіпажі патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці опитали свідків та потерпілого, який від написання заяви відмовився. Також працівники ювенальної превенції встановили та опитали неповнолітніх, на яких вказали очевидці.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Слідчі встановлюють обставини й мотиви вчинку учасників події. Окрім того, відео побиття чоловіка, що опубліковано та розповсюджено у соціальній мережі, вилучено та долучено до матеріалів провадження.

Як повідомляє «Київ оперативний», підлітки побили безхатченка на ім'я Анатолій. Почалося все з того, що діти попросили чоловіка купити їм алкоголь, а коли він виконав це прохання, повалили на землю і почали бити ногами.