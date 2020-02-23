У центрі Львова сталася масова бійка. Двоє поліцейських травмовані



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Під час припинення правопорушення двоє патрульних поліцейських отримали тілесні ушкодження та звернулися за медичною допомогою

Бійка сталася поруч із будівлею Львівської міськради

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за статтею про насильство щодо працівників правоохоронного органу.

У ніч на 23 лютого у центрі Львова сталася масова бійка, повідомила пресслужба управління Нацполіції України у Львівській області. Що стало її причиною, у поліції не уточнили.

«Сьогодні близько 02:35 до поліції надійшло повідомлення про масову бійку на площі Ринок. Під час припинення правопорушення двоє патрульних поліцейських отримали тілесні ушкодження та звернулися за медичною допомогою», – заявили в поліції.

У травмуванні поліцейських підозрюють двох жителів Львова віком 24 і 38 років. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Максимальна санкція статті – п’ять років позбавлення волі.

У пресслужбі не уточнили, що стало причиною бійки, скільки людей брали в ній участь і чи затримали підозрюваних у заподіянні травм поліцейським.

Нагадаємо, у Сєвєродонецьку побилися помічник нардепа і депутат місцевої ради.

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