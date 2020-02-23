У центрі Львова сталася масова бійка. Двоє поліцейських травмовані
Бійка сталася поруч із будівлею Львівської міськради
Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за статтею про насильство щодо працівників правоохоронного органу.
У ніч на 23 лютого у центрі Львова сталася масова бійка, повідомила пресслужба управління Нацполіції України у Львівській області. Що стало її причиною, у поліції не уточнили.
«Сьогодні близько 02:35 до поліції надійшло повідомлення про масову бійку на площі Ринок. Під час припинення правопорушення двоє патрульних поліцейських отримали тілесні ушкодження та звернулися за медичною допомогою», – заявили в поліції.
У травмуванні поліцейських підозрюють двох жителів Львова віком 24 і 38 років. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Максимальна санкція статті – п’ять років позбавлення волі.
У пресслужбі не уточнили, що стало причиною бійки, скільки людей брали в ній участь і чи затримали підозрюваних у заподіянні травм поліцейським.
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