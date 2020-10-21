В автобусі Київ – Харків чоловік накинувся з ножем на пасажирів (фото)



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В автобусі сталася бійка, яка закінчилася різаниною

Столичні поліцейські охорони затримали харків’янина, який ножем поранив пасажирів

У рейсовому автобусі, який прямував зі столиці до Харкова, нетверезий пасажир почав себе агресивно поводити і поранив ножем пасажирів. Про це правоохоронцям по спецлінії 102 повідомив водій автобуса з проханням вжити заходів до пасажира.

На розшук зловмисника оперативний черговий зорієнтував наряди поліції охорони та патрульних, а на місце виїхали швидка й слідчо-оперативна група територіального підрозділу, повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як повідомив начальник слідчого відділення Голосіївського управління поліції Артем Баранов, в автобусі пасажир чіплявся до інших осіб, а чоловік, який сидів поруч із ним, хотів його заспокоїти. «На це зловмисник дістав ніж і почав провокувати опонента на бійку. Під час штовханини фігурант завдав 34-річному потерпілому різану рану руки, а коли кинувся навтьоки, то поранив палець на руці ще й жінці. Всім постраждалим лікарі надали першу медичну допомогу. Наразі їхньому життю нічого не загрожує», – розповів правоохоронець.

Наряд поліції охорони затримав фігуранта неподалік від місця скоєння злочину. Патрульні провели тест для встановлення стану сп’яніння чоловіка, і драгер показав 1,8 проміле. Також поліцейські виявили та вилучили ніж зі слідами, схожими на кров, який імовірно викинув фігурант.

«Ми затримали 35-річного чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Раніше він не притягувався до кримінальної відповідальності», – додав поліцейський.

Слідчі оголосили правопорушнику про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Також поліцейські звернулися до Голосіївського районного суду з клопотанням про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.