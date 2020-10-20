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    Поліція розшукує злочинця, що напав із ножем на лідера осередку партії в Обухові

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    Поліція вилучила ніж на місці нападу - Поліція розшукує злочинця, що напав із ножем на лідера осередку партії в Обухові
    Поліція вилучила ніж на місці нападу

    Здоров’ю та життю потерпілого нічого не загрожує

    Поліція Київщини встановлює особу, яка з ножем напала на чоловіка в Обухові.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    «Близько першої години ночі у під’їзді будинку невідомий штовхнув в спину чоловіка, який повертався додому. Коли він обернувся, побачив лезо ножа в руках нападника, яке йому вдалось вихопити. Нападник втік у невідомому напрямку», – розповіли правоохоронці.

    Потерпілого оглянули працівники швидкої медичної допомоги та діагностували подряпину долоні. Його здоров’ю та життю нічого не загрожує.

    На місці події працювали групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та керівництво Обухівського відділу поліції.

    Ніж, залишений на місці події, поліцейські вилучили як речовий доказ.

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    Поліція розшукує злочинця, що напав із ножем на лідера осередку партії в Обухові
    Поліція розшукує злочинця, що напав із ножем на лідера осередку партії в Обухові

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі поліція встановлює всі обставини події та осіб, причетних до вчинення злочину.

    Як повідомлялося, у ніч на 20 жовтня близько 01:30 на голову Обухівського осередку партії «Сила і честь» Дмитра Зрайченка було здійснено напад невідомою особою із ножем. Напад стався біля будинку, у якому проживає чоловік.

    Національна поліція України кримінал Київщина напад Сила і честь
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