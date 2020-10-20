Поліція розшукує злочинця, що напав із ножем на лідера осередку партії в Обухові



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція вилучила ніж на місці нападу

Здоров’ю та життю потерпілого нічого не загрожує

Поліція Київщини встановлює особу, яка з ножем напала на чоловіка в Обухові.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

«Близько першої години ночі у під’їзді будинку невідомий штовхнув в спину чоловіка, який повертався додому. Коли він обернувся, побачив лезо ножа в руках нападника, яке йому вдалось вихопити. Нападник втік у невідомому напрямку», – розповіли правоохоронці.

Потерпілого оглянули працівники швидкої медичної допомоги та діагностували подряпину долоні. Його здоров’ю та життю нічого не загрожує.

На місці події працювали групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та керівництво Обухівського відділу поліції.

Ніж, залишений на місці події, поліцейські вилучили як речовий доказ.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі поліція встановлює всі обставини події та осіб, причетних до вчинення злочину.

Як повідомлялося, у ніч на 20 жовтня близько 01:30 на голову Обухівського осередку партії «Сила і честь» Дмитра Зрайченка було здійснено напад невідомою особою із ножем. Напад стався біля будинку, у якому проживає чоловік.