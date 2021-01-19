Небезпечні розваги: у парку під Києвом травмувались 25 дітей

Одна з гірок у парку «Перемога» у Броварах

Діти отримали травми, з'їжджаючи з гірок

У минулі вихідні, 16-17 січня, на двох гірках у парку «Перемога» у Броварах травмувалось 25 дітей. Про це «Трибуні-Броварів» повідомив заступник директора Броварської багатопрофільної клінічної лікарні Григорій Павлін.

Попри локдаун та значний мороз у вихідні в парку можна було спостерігати велике скупчення людей, зокрема, батьків із дітьми, які спускалися з гірок.

За інформацією медиків, спускання на санчатах чи тарілках стало причиною значної кількості травмованих. Принаймні медики вказують на 25 травмованих дітей:

одна дитина отримала черепно-мозкову травму,

5 – травми ніг,

19 – травми рук різного ступеня тяжкості.

Як уникнути травм

Аби уникнути травмувань, дітям та їх батькам варто дотримуватися основних правил поведінки на гірці:

Простежте, щоб під час катання дитина міцно трималася руками за поручні санок чи тарілки. Якщо вона полохлива й сама поки боїться кататися, краще катайтеся разом.

Санки обов’язково мають бути обладнані спинкою та ременями безпеки.

На спинку та посадкове місце постеліть щось м’яке, при цьому якомога частіше змінюйте положення дитини в сидінні, щоб вона не застудилася.

Аби запобігти зіткненню, необхідно обов’язково дотримуватися дистанції між дітьми, які спускаються з гірки.

Не зв’язуйте кілька санок між собою.

Не потрібно випробовувати долю, з’їжджаючи стоячи на ногах або колінах, лежачи на животі або сидячи проти руху.

Не варто довго перебувати на проїжджій частині схилу або підійматися по ній. Коли дитина з’їде з гірки, нехай встане з санок, озирнеться назад і відійде в бік.

Якщо зіткнення з іншими санками чи перешкодою неминуче, поясніть дитині, що їй краще вистрибнути з них і правильно впасти (на бік, перекотившись на спину, притиснувши підборіддя до грудей, щоб зберегти голову).

Батькам краще допомагати дитині не на вершині гори, а внизу.

Дотримуючись цих нескладних правил безпеки, можна зробити свій зимовий відпочинок нетравматичним та по-справжньому веселим.