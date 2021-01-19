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    Небезпечні розваги: у парку під Києвом травмувались 25 дітей

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    Одна з гірок&nbsp;у парку &laquo;Перемога&raquo; у Броварах&nbsp; - Небезпечні розваги: у парку під Києвом травмувались 25 дітей
    Одна з гірок у парку «Перемога» у Броварах 
    Фото: Трубина-Бровари

    Діти отримали травми, з'їжджаючи з гірок

    У минулі вихідні, 16-17 січня, на двох гірках у парку «Перемога» у Броварах травмувалось 25 дітей. Про це «Трибуні-Броварів» повідомив заступник директора Броварської багатопрофільної клінічної лікарні Григорій Павлін.

    Попри локдаун та значний мороз у вихідні в парку можна було спостерігати велике скупчення людей, зокрема, батьків із дітьми, які спускалися з гірок.

    За інформацією медиків, спускання на санчатах чи тарілках стало причиною значної кількості травмованих. Принаймні медики вказують на 25 травмованих дітей:

    • одна дитина отримала черепно-мозкову травму,
    • 5 – травми ніг,
    • 19 – травми рук різного ступеня тяжкості.

    Як уникнути травм

    Аби уникнути травмувань, дітям та їх батькам варто дотримуватися основних правил поведінки на гірці:

    • Простежте, щоб під час катання дитина міцно трималася руками за поручні санок чи тарілки. Якщо вона полохлива й сама поки боїться кататися, краще катайтеся разом.
    • Санки обов’язково мають бути обладнані спинкою та ременями безпеки.
    • На спинку та посадкове місце постеліть щось м’яке, при цьому якомога частіше змінюйте положення дитини в сидінні, щоб вона не застудилася.
    • Аби запобігти зіткненню, необхідно обов’язково дотримуватися дистанції між дітьми, які спускаються з гірки.
    • Не зв’язуйте кілька санок між собою.
    • Не потрібно випробовувати долю, з’їжджаючи стоячи на ногах або колінах, лежачи на животі або сидячи проти руху.
    • Не варто довго перебувати на проїжджій частині схилу або підійматися по ній. Коли дитина з’їде з гірки, нехай встане з санок, озирнеться назад і відійде в бік.
    • Якщо зіткнення з іншими санками чи перешкодою неминуче, поясніть дитині, що їй краще вистрибнути з них і правильно впасти (на бік, перекотившись на спину, притиснувши підборіддя до грудей, щоб зберегти голову).
    • Батькам краще допомагати дитині не на вершині гори, а внизу.

    Дотримуючись цих нескладних правил безпеки, можна зробити свій зимовий відпочинок нетравматичним та по-справжньому веселим.

    Теги: діти відпочинок Київщина лікарня
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