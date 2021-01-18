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    У київському ботсаду підліток стрибав із дерева та впав у яр

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    Рятувальники транспортували хлопця до карети швидкої допомоги - У київському ботсаду підліток стрибав із дерева та впав у яр
    Рятувальники транспортували хлопця до карети швидкої допомоги
    Фото: ДСНС

    Хлопець певний час пролежав у яру без свідомості

    У неділю, 17 січня, у Ботанічному саду ім. М.М. Гришка в Києві в яр упав підліток. Інформація про це надійшла рятувальної служби о 16:24, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Києві.

    На місце події негайно прибули бійці першої Державної пожежно-рятувальної частини.

    Рятувальники встановили, що на території ботсаду з дерева в яр по схилу близько 60 м впав підліток 2004 року народження. Вони за допомогою нош транспортували хлопця до карети швидкої допомоги.

    За словами свідків, хлопець вирішив стрибнути з дерева та, ударившись, скотився вниз. Підліток протягом певного часу знаходився без свідомості, тож громадяни викликали швидку медичну допомогу та рятувальників.

    Упродовж минулого тижня, з 11 по 17 січня, у Києві для надання допомоги громадянам рятувальні підрозділи задіювалися 13 разів, ще 23 – для допомоги іншим службам столиці.

    Як повідомлялося, 17 січня на озері Жандарка, що на вулиці Урлівській у Дарницькому районі Києва (масив Позняки), дитина провалилась під кригу. Хлопчика врятував патрульний.

    Теги: Київ ДСНС діти рятувальники
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