У київському ботсаду підліток стрибав із дерева та впав у яр

Хлопець певний час пролежав у яру без свідомості

У неділю, 17 січня, у Ботанічному саду ім. М.М. Гришка в Києві в яр упав підліток. Інформація про це надійшла рятувальної служби о 16:24, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Києві.

На місце події негайно прибули бійці першої Державної пожежно-рятувальної частини.

Рятувальники встановили, що на території ботсаду з дерева в яр по схилу близько 60 м впав підліток 2004 року народження. Вони за допомогою нош транспортували хлопця до карети швидкої допомоги.

За словами свідків, хлопець вирішив стрибнути з дерева та, ударившись, скотився вниз. Підліток протягом певного часу знаходився без свідомості, тож громадяни викликали швидку медичну допомогу та рятувальників.

Упродовж минулого тижня, з 11 по 17 січня, у Києві для надання допомоги громадянам рятувальні підрозділи задіювалися 13 разів, ще 23 – для допомоги іншим службам столиці.

Як повідомлялося, 17 січня на озері Жандарка, що на вулиці Урлівській у Дарницькому районі Києва (масив Позняки), дитина провалилась під кригу. Хлопчика врятував патрульний.