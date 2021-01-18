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    На озері в Києві патрульний витяг з-під криги дитину

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    Зимові розваги дітей відбуваються поблизу озера - На озері в Києві патрульний витяг з-під криги дитину
    Зимові розваги дітей відбуваються поблизу озера
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Зимові дитячі розваги ледь не закінчились трагедією

    У неділю, 17 січня, на озері Жандарка, що на вулиці Урлівській у Дарницькому районі Києва (масив Позняки), дитина провалилась під кригу.

    Хлопчика врятував патрульний поліцейський, який зі донечкою катався з гірки поблизу озера. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Патрульний Сергій Бурмака почув крики людей та дитячий плач і стрімголов побіг до озера.


    Патрульний Сергій Бурмака врятував дитину

    Патрульний Сергій Бурмака врятував дитину

    Він діяв дуже обережно: за 10 метрів від місця ліг на живіт та обережно поповз до хлопчика, який тримався однією рукою за кригу. Діставшись дитини, патрульний схопив її за куртку та витяг на безпечне місце.

    Патрульний передав хлопчика бабусі, яка одразу повела дитину додому, щоб швидше зігріти.

    Теги: Національна поліція України Київ діти водойма
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