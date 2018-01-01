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    Негода у Києві: водій Subaru протаранив декілька автомобілів

    Водій автомобіля Subaru не впорався з керуванням і автомобіль почало заносити
    У суботу ввечері на вулиці Лисківській, 6 у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє паблік «Київ оперативний» у Facebook. «Водій автомобіля Subaru не впорався з керуванням і автомобіль почало заносити. Спочатку в'їхав у зустрічне авто, а потім - в припарковані», - йдеться у повідоменні. Кількість
    • Вчора, 21:29
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    ДТП сталася&nbsp;на вулиці Лисківській
    Фото: «Київ оперативний»
    ДТП сталася на вулиці Лисківській

    Водій автомобіля Subaru не впорався з керуванням і автомобіль почало заносити

    У суботу ввечері на вулиці Лисківській, 6 у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода.

    Про це повідомляє паблік «Київ оперативний» у Facebook.

    «Водій автомобіля Subaru не впорався з керуванням і автомобіль почало заносити. Спочатку в'їхав у зустрічне авто, а потім - в припарковані», - йдеться у повідоменні.

    Кількість пошкоджених автомобілів та стан водія наразі не повідомляється.

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    До слова, через сильний снігопад у центрі Києва ускладнений рух транспорту.

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у Києві висота снігового покриву зросте на 3 см.

    Також відмітимо, комунальні служби заздалегідь розгорнули у місті пункти обігріву, де киян чекають гарячий чай та одяг.

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