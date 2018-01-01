Негода у Києві: водій Subaru протаранив декілька автомобілів
- Вчора, 21:29
-
Розсилка
Фото: «Київ оперативний»
ДТП сталася на вулиці Лисківській
Водій автомобіля Subaru не впорався з керуванням і автомобіль почало заносити
У суботу ввечері на вулиці Лисківській, 6 у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомляє паблік «Київ оперативний» у Facebook.
«Водій автомобіля Subaru не впорався з керуванням і автомобіль почало заносити. Спочатку в'їхав у зустрічне авто, а потім - в припарковані», - йдеться у повідоменні.
Кількість пошкоджених автомобілів та стан водія наразі не повідомляється.
До слова, через сильний снігопад у центрі Києва ускладнений рух транспорту.
Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у Києві висота снігового покриву зросте на 3 см.
Також відмітимо, комунальні служби заздалегідь розгорнули у місті пункти обігріву, де киян чекають гарячий чай та одяг.