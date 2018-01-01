Негода у Києві: водій Subaru протаранив декілька автомобілів

Водій автомобіля Subaru не впорався з керуванням і автомобіль почало заносити

У суботу ввечері на вулиці Лисківській, 6 у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє паблік «Київ оперативний» у Facebook. «Водій автомобіля Subaru не впорався з керуванням і автомобіль почало заносити. Спочатку в'їхав у зустрічне авто, а потім - в припарковані», - йдеться у повідоменні. Кількість



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Фото: «Київ оперативний» ДТП сталася на вулиці Лисківській

Водій автомобіля Subaru не впорався з керуванням і автомобіль почало заносити

У суботу ввечері на вулиці Лисківській, 6 у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляє паблік «Київ оперативний» у Facebook.

«Водій автомобіля Subaru не впорався з керуванням і автомобіль почало заносити. Спочатку в'їхав у зустрічне авто, а потім - в припарковані», - йдеться у повідоменні.

Кількість пошкоджених автомобілів та стан водія наразі не повідомляється.

До слова, через сильний снігопад у центрі Києва ускладнений рух транспорту.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у Києві висота снігового покриву зросте на 3 см.

Також відмітимо, комунальні служби заздалегідь розгорнули у місті пункти обігріву, де киян чекають гарячий чай та одяг.