Через сильний снігопад у центрі Києва ускладнений рух транспорту

Практично вже добу в столиці йде сніг

Сильний снігопад у п'ятницю, 24 лютого, призвів до утворення автомобільних заторів ви Києві. Про це свідчать дані ресурсу Google. Відзначається, що скупчення машин спостерігаються на Південному і Московському мосту і в центрі Києва. Рух ускладнений біля станції метро «Лук'янівська», «Університет», «Театральна»,



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Практично вже добу в столиці йде сніг

Сильний снігопад у п'ятницю, 24 лютого, призвів до утворення автомобільних заторів ви Києві. Про це свідчать дані ресурсу Google.

Відзначається, що скупчення машин спостерігаються на Південному і Московському мосту і в центрі Києва. Рух ускладнений біля станції метро «Лук'янівська», «Університет», «Театральна», «Майдан Незалежності».

Зокрема складно проїхати по вулиці Спаська, вулиці Набережно-Хрещатицька, вулиці Івана Франка бульвару Тараса Шевченка, вулиці Антоновича, вулиці Льва Толстого вулиці Леонтовича, вулиці Пушкінській, вулиці Хрещатик, вулиці Костьольній, вулиці Мала Житомирська, бульвару Лесі Українки і біля Бессарабського ринку. Також, пробки утворилися на вулиці Окружної.

Крім того, перекриті вулиці Шовковична, вулиця Сагайдачного і Контрактова площа.

Варто відзначити, що в столиці зафіксовано понад 20 дорожньо-транспортні пригоди.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у Києві висота снігового покриву зросте на 3 см.

Також відімтимо, комунальні служби заздалегідь розгорнули у місті пункти обігріву, де киян чекають гарячий чай та одяг.

Джерело: Соцпортал