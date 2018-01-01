Гарячий чай, затишок, одяг і мобільні телефони чекають киян в пунктах обігріву

Що комунальники приготували для замерзлих містян у пунктах обігріву у Києві

У столиці в очікуванні лютих морозів розгортають додаткові пункти обігріву. Цими вихідними температура на півночі країни знизиться до 10-15 градусів нижче нуля. «Підходиш, чайку поп’єш, зігрівся трошки – легшее», - зізнається киянин Леонід, який щороку гріється в таких пунктах. Під час сильних морозів там приймають по



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Що комунальники приготували для замерзлих містян у пунктах обігріву у Києві

У столиці в очікуванні лютих морозів розгортають додаткові пункти обігріву. Цими вихідними температура на півночі країни знизиться до 10-15 градусів нижче нуля.

«Підходиш, чайку поп’єш, зігрівся трошки – легшее», - зізнається киянин Леонід, який щороку гріється в таких пунктах.

Під час сильних морозів там приймають по кілька десятків відвідувачів на добу. Як запевняє керівник управління праці та соцзахисту населення Дніпровського району Києва Олександра Соя, всіх бажаючих зігріють, нагодують гарячою їжею та напоять чаєм, а тих, у кого немає теплого одягу, ще й одягнуть.

«Всі нужденні можуть отримати теплі речі, зігрітися чаєм, отримати медичну допомогу, послуги зв’язку, зателефонувати рідним», - запевнила вона.

Медсестра Наталія підтверджує, що може надати первинну допомогу – перевірити тиск і видати необхідні ліки. «Тиск, температура, бувають обмороження. У нас є аптечка», - пояснила вона.

Загалом у місті можна зігрітися у чотирьох десятках пунктів, усі вони працюватимуть у посиленому режимі, майже половина – цілодобово. Особливо небезпечними можуть бути перші дні наступного тижня, коли температура, за прогнозами синоптиків, упаде до 23-25 градусів морозу. Про це попереджають навіть у службі надзвичайних ситуацій.

Гідрометцентр направив спеціального попереджувального листа у всі державні інстанції, а київська служба порятунку на своїй сторінці у соцмережі опублікувала адреси додаткових пунктів обігріву.