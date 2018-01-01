У столиці сніжитиме: висота снігового покриву зросте на 3 см

У Києві до прибирання снігу задіяно 287 одиниць снігоприбиральної техніки

До кінця доби 24 лютого висота снігового покриву у столиці зросте на 3 см. Про це з посиланням на Український гідрометцентр повідомила Київська міська державна адміністрація. За даними КК «Київавтодор», наразі до прибирання снігу у столиці задіяно 287 одиниць снігоприбиральної техніки та 62 бригади з ручного прибирання. Управління з



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Снігоприбиральна техніка у Києві

У Києві до прибирання снігу задіяно 287 одиниць снігоприбиральної техніки

До кінця доби 24 лютого висота снігового покриву у столиці зросте на 3 см. Про це з посиланням на Український гідрометцентр повідомила Київська міська державна адміністрація.

За даними КК «Київавтодор», наразі до прибирання снігу у столиці задіяно 287 одиниць снігоприбиральної техніки та 62 бригади з ручного прибирання.

Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА закликає водіїв бути уважними та обережними на автошляхах столиці та дотримуватися наступних рекомендацій:

за можливості користуватися громадським транспортом;

при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму;

дотримуватися безпечної дистанції та швидкості руху;

пересуватися з увімкненими габаритними вогнями чи протитуманними ліхтарями;

з особливою обережністю рухатися мостами та естакадами;

намагатися уникати ризикованих маневрів;

утримуватися від подорожей на далекі відстані.

Крім того, водіям приватних авто місцева влада рекомендує за можливості утримуватися від поїздок на власному транспорті та дотримуватися правил паркування, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Пішоходам рекомендують рухатись тротуарами з обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях, бути обережними та обачливими.

Нагадаємо, у Києві громадський транспорт курсує за розкладом.