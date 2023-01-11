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Негода у Києві: влада звернулась до громадян (фото)

Олександра Садова
glavcom.ua
Негода у Києві: влада звернулась до громадян (фото)
Працівники прибирають сніг на вулицях столиці
фото: КМДА

Наразі вулиці міста прибирають близько 300 одиниць техніки та понад 430 працівників бригад з ручного прибирання

Водіїв у столиці просять не користуватись власними авто без нагальної потреби. Хоч снігопад вже закінчився, прибирання триває. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

У дописі йдеться, що «Київавтодор» збільшив кількість техніки й працівників для прибирання снігу. Наразі вулиці міста прибирають близько 300 одиниць техніки та понад 430 працівників бригад з ручного прибирання.

Також до прибирання задіяні105 одиниць техніки та майже 3500 працівників керуючих компаній.

«Хоч снігопад закінчився, прибирання триває. Закликаємо водіїв не користуватись власними авто без нагальної потреби. Не створюйте заторів – у них також зупиняється снігоприбиральна техніка», – зазначили у пресслужбі КМДА.

Негода у Києві: влада звернулась до громадян (фото) фото 1
Негода у Києві: влада звернулась до громадян (фото) фото 2

Нагадаємо, Укргідрометцентр прогнозував, що у середу, 11 січня, в Україні очікується мокрий сніг та ожеледиця на дорогах

Зокрема, на Київщині – хмарно з проясненнями. Вночі прогнозують невеликий сніг, але вдень – без опадів. На дорогах ожеледиця. Швидкість південно-східного вітру 7-12 м/с.

У Київській області вночі прогнозували 5-10° морозу, а вдень 1-6° морозу. Зазначалося, що у Києві вночі стовпчики термометрів опустяться до – 6-8°. Вдень буде – 3-5°.

До слова, через негоду синоптики оголосили штормове попередження в Україні на 10 січня. 

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Теги: Київ водій негода

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