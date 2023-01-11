Негода у Києві: влада звернулась до громадян (фото)

Наразі вулиці міста прибирають близько 300 одиниць техніки та понад 430 працівників бригад з ручного прибирання

Водіїв у столиці просять не користуватись власними авто без нагальної потреби. Хоч снігопад вже закінчився, прибирання триває. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

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У дописі йдеться, що «Київавтодор» збільшив кількість техніки й працівників для прибирання снігу. Наразі вулиці міста прибирають близько 300 одиниць техніки та понад 430 працівників бригад з ручного прибирання.

Також до прибирання задіяні105 одиниць техніки та майже 3500 працівників керуючих компаній.

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«Хоч снігопад закінчився, прибирання триває. Закликаємо водіїв не користуватись власними авто без нагальної потреби. Не створюйте заторів – у них також зупиняється снігоприбиральна техніка», – зазначили у пресслужбі КМДА.

Нагадаємо, Укргідрометцентр прогнозував, що у середу, 11 січня, в Україні очікується мокрий сніг та ожеледиця на дорогах.

Зокрема, на Київщині – хмарно з проясненнями. Вночі прогнозують невеликий сніг, але вдень – без опадів. На дорогах ожеледиця. Швидкість південно-східного вітру 7-12 м/с.

У Київській області вночі прогнозували 5-10° морозу, а вдень 1-6° морозу. Зазначалося, що у Києві вночі стовпчики термометрів опустяться до – 6-8°. Вдень буде – 3-5°.

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До слова, через негоду синоптики оголосили штормове попередження в Україні на 10 січня.