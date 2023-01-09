Синоптики оголосили штормове попередження: де в Україні погіршиться погода

Дощ та мокрий сніг випадатимуть періодично в західних областях, ймовірно, у Вінницькій та Житомирській областях

В Україні 10 січня очікується сильний вітер. Через негоду синоптики оголосили штормове попередження по всій території. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

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«10 січня в Україні, крім більшості західних областей, пориви вітру 15-20 м/с», – йдеться у повідомленні.

За даними синоптиків, I рівень небезпеки оголошено всюди, крім таких областей:

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Волинська;

Рівненська;

Львівська;

Тернопільська;

Закарпатська;

Івано-Франківська;

Чернівецька.

Про те, що найближчими днями в Україні буде вітряно, каже й синоптик Наталка Діденко. За її словами, сильний вітер очікується 10 й 11 січня.

Згодом, за її даними, очікується зміна погоди. 13-14 числа до Україні прийде повітряна маса з Атлантики - очікується потепління.

«10-11 січня в Україні будуть із сильним вітром.Враховуйте в одежі, стоянках, кріпленнях, паркуваннях, на дорогах. Температурний режим без особливих змін», - розповіла вона.

Протягом дня очікується в східних областях -3...-8 градусів, в західних областях +2...+7 градусів, у південній частині +6...+10 градусів. «На Запоріжжі холодніше, до -3 градусів. На півночі та в центрі впродовж дня 10-11 січня від - 3 до +2», – додала Діденко.

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За словами синоптикині, дощ та мокрий сніг випадатимуть періодично в західних областях, ймовірно, у Вінницькій та Житомирській областях. На решті території України – без істотних опадів.

Погода в Києві 10-11 січня

У столиці у вівторок-середу снігу не буде. Вітер південно-східний, сильний, рвучкий. Вночі до -5...-8 градусів, вдень -1..-3 градуси.

Нагадаємо, у понеділок, 9 січня, в Україні очікується значна температурна амплітуда від нічних -15-18 градусів на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, до денних +5+9 градусів у західних областях.