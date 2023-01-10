Енергетична парасолька над Києвом. Як Україна готується до нових ракетних ударів

Відключення світла триватимуть до квітня. Експерт – про ситуацію в енергетиці

У новий рік Україна увійшла зі стабільним електропостачанням – світло вимикали вкрай рідко. Проте разом зі святами для українців минає й період безперебійного світла, адже знову запрацювали потужні підприємства, які тимчасово не працювали на свята.

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Як розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, на сьогодні в Україні стабільно зберігається дефіцит електроенергії. Ускладнює ситуацію й погода: через морози споживання електрики збільшилося.

«Середньодобовий дефіцит електроенергії – від 10 до 20%. Але через морози зростає споживання, тож до кінця зими ми точно будемо жити з плановими відключеннями – я не бачу можливостей для того, щоб це змінилося. Крім того — можливо, жити з ними доведеться навіть до квітня, враховуючи графіки споживання та купівлю технічного обладнання для електростанцій і їхнього ремонту. Я думаю, що квітень – той місяць, коли ми матимемо шанс отримати нормальний доступ до електрики, якщо швидко відновлюватимемось після атак», – каже директор Центру досліджень енергетики.

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Чому не виключали світло на свята

Свята в Україні минули без відключень, оскільки у ті дні майже не працювала промисловість. Але зараз підприємства повернулися до роботи, тож уся Україна повернулася до графіків відключення світла.

«Крім того, що виросло споживання електроенергії, кожний градус морозу вимагає від енергосистеми додаткових 150-200 МВт потужності. Фактично це додатковий енергоблок вугільної електростанції. Тому українські енергетики борються не лише з російськими ракетами, а і з морозами, через які на лініях також виникають аварії», – пояснює Харченко.

Треба дотягнути до квітня

Олександр Харченко пояснює: через те, у якому стані перебуває українська енергетика, не варто розраховувати, що відключення світла скоро припиняться.

«На сьогодні в Україні зберігається дефіцит генерації, але хороша новина у тому, що останні атаки не принесли користі терористам. Тож затверджені графіки витримуються. Але зараз температура знизилася, тому світло відключатиметься й уночі. Хоча вимкнення світла стали значно коротшими», – каже директор Центру досліджень енергетики.

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Над Києвом хочуть розкрити «парасольку» від блекаутів

Через постійну загрозу обстрілів робота енергосистеми України і далі перебуває під серйозним ризиком.

«Щодня невеликі потужності таки починають працювати, але питання, коли буде наступна атака. Зараз неможливо спрогнозувати, до чого вона призведе. Але підготовка до атаки триває — це стосується й фізичного захисту станцій.

«У лютому владі, можливо, вдасться зробити «безпекову парасольку» над Києвом, аби убезпечити критичну інфраструктуру. Спочатку у планах захистити Київ, а потім – усі великі міста. Це насамперед стосується систем опалення та водоканалів. Але все, що можу на сьогодні сказати – йдеться про технологічні енергетичні рішення, а не додаткові системи ППО», – пояснює Олександр Харченко.

Енергетики сміттям і соломою замінюватимуть природний газ

Олександр Харченко зазначає, що після війни буде побудовано розгалужену мережу невеликих об’єктів, які генеруватимуть і електроенергію, і тепло для мешканців маленьких і середніх міст

«Вони використовуватимуть як паливо українську сировину – сміття, солому тощо, тобто відходи агрогосподарств, які можна й треба використовувати, щоби замінити природний газ у виробництві тепла і одночасно підсилити нашу енергогенерацію. Додаватимуться вітрові, сонячні електростанції. Також розвиватиметься атомна енергетика. А в найкоротші терміни після війни ми хочемо повернути собі статус експортера електроенергії і допомагати нашим європейським сусідам у забезпеченні електрикою, оскільки Європа є електродефіцитною і багато країн мають потребу в імпорті», – запевняє Харченко.

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Аліна Євич, «Главком»