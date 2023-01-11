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Мокрий сніг та мороз: якою буде погода 11 січня

Альона Боженко
glavcom.ua
Мокрий сніг та мороз: якою буде погода 11 січня
Прогноз погоди на 11 січня
фото ілюстративне

У Київській області вночі буде 5-10° морозу

У середу, 11 січня, в Україні очікується мокрий сніг та ожеледиця на дорогах. Про це повідомив Укргідрометцентр.

В регіонах буде хмарно з проясненнями. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Втім, на півдні та сході місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с.

У західних та Одеській областях вночі та вранці невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі температура повітря від 2° тепла до 3° морозу. Вдень – 1-6° тепла.

На решті території опадів не прогнозують. У Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях вночі невеликий сніг. Вночі стовпчики термометрів покажуть -5-10°. Вдень буде до -6°. У східних та Сумській областях вночі 12-17° морозу, а вдень від -4 до -9°.

На Київщині – хмарно з проясненнями. Вночі буде невеликий сніг, але вдень – без опадів. На дорогах ожеледиця. Швидкість південно-східного вітру 7-12 м/с.

У Київській області вночі буде 5-10° морозу, а вдень 1-6° морозу. У Києві вночі стовпчики термометрів опустяться до – 6-8°. Вдень буде – 3-5°.

Мокрий сніг та мороз: якою буде погода 11 січня фото 1

Нагадаємо, перший день нового року в Києві розпочався з температурних рекордів. Кліматична норма перевищена на 13,8°С, що відповідає погоді середини квітня.

За даними кліматологів, 1 січня вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала 10,3°С тепла, що на 4,4°С вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.

До слова, до України йде похолодання з опадами, погода найближчими днями погіршиться. Україну накриє антициклон Leonhard.

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Теги: Укргідрометцентр повітря зима прогноз погоди

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