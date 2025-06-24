Директорку Нацзаповідника «Софія Київська» поновлено на посаді після восьми місяців перевірок

Міністерство культури та стратегічних комунікацій продовжило контракт із Куковальською

Неля Куковальська продовжить обіймати посаду генерального директора Національного заповідника «Софія Київська». Цьому рішенню передували восьмимісячні перевірки та тимчасове відсторонення Куковальської від посади. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення пресслужби заповідника.

Поновлення Нелі Куковальської на посаді

Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький 20 червня підписав наказ про поновлення Нелі Куковальської на посаді. Попередній контракт закінчується сьогодні, 23 червня.

Наказ про призначення Нелі Куковальської генеральним директором Національного заповідника «Софія Київська» фото: facebook.com/SophiaKyiv

У заповіднику зазначають, що цей крок став «перемогою державницького та патріотичного підходу» у розв'язанні ситуації, яка викликала великий резонанс у суспільстві, фаховому середовищі та міжнародній спільноті.

Колектив подякував за підтримку президенту України Володимиру Зеленському, першій леді Олені Зеленській, Верховній Раді, громадським і міжнародним організаціям, діячам культури, медіа та українським військовим.

Відсторонення Куковальської

24 квітня Міністерство культури тимчасово відсторонило Куковальську від виконання обов’язків і ініціювало перевірку її роботи. Зокрема, йшлося про ефективність використання майна, бюджетних коштів та дотримання вимог контракту. Відтоді колектив закладу неодноразово публічно виступав на підтримку Куковальської.

Зокрема 230 працівників«Софії Київської» звернулись до президента із проханням захистити заповідник від тиску Мінкульту та поновити контракт із гендиректоркою Нелею Куковальською. У міністерстві тим часом тривала перевірка через проведення весілля на території заповідника. Куковальська назвала звинувачення безпідставними й заявила про тиск. За словами Куковальської, заповідник перевіряли тричі поспіль. Перша, проведена державною аудиторською службою, перевірка тривала з грудня минулого року до березня 2025 року та охоплювала діяльність заповідника за останні п'ять років. У лютому цього року міністерство створило робочу групу з восьми фахівців для вивчення стану охорони та використання пам'яток культурної спадщини на території заповідника. Ця перевірка тривала протягом березня 2025 року, і, за словами Куковальської, «порушень так само не виявлено». Проте, документ про її результати був надісланий лише у травні, на письмову вимогу заповідника. За словами Нелі Куковальської, наступна, третя перевірка окремих напрямків діяльності генерального директора заповідника, яка розпочалася 24 квітня, коли вона перебувала на лікарняному після операції. Водночас із наказом про її проведення Куковальську було відсторонено від виконання обов'язків генерального директора.

Нагадаємо, скандал навколо платного входу до Національного заповідника «Софія Київська» у Міжнародний день музеїв, 18 травня, отримав пояснення. Відсторонена від виконання обов'язків генеральна директорка заповідника Неля Куковальська в інтерв'ю «Главкому» заявила, що провина лежить на Міністерстві культури України, яке не надало дозволу на безкоштовне відвідування. За словами Куковальської, хоча традиція безкоштовного входу до музеїв 18 травня існує в усьому світі, в Україні вона не закріплена законодавчо.