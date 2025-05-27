Софійський заповідник перевіряють вже втретє. Відсторонена директорка пояснила причину

Куковальська: фактично здійснюється перевірка й господарської діяльності заповідника, яка вже була перевірена держаудитслужбою і міністерською групою

Відсторонена від виконання своїх обов’язків Неля Куковальська переконана: на неї шукають компромат

Неля Куковальська, відсторонена від виконання обов'язків директорки Національного заповідника «Софія Київська», переконана, що дії Міністерства культури є тиском і спрямовані на пошук компромату проти неї. Про це вона розповіла в інтерв’ю «Главкому».

Її заява пролунала на тлі публікації відкритого листа працівників заповідника, які також заявляють про тиск. За словами Куковальської, заповідник переживає вже третю перевірку поспіль. Перша, проведена державною аудиторською службою, тривала з грудня минулого року до березня 2025 року та охоплювала діяльність заповідника за останні п'ять років.

«На початку березня цього року ми отримали акт з незначними зауваженнями, які були виправлені в ході самої перевірки», – зазначила Куковальська.

У лютому цього року міністерство створило робочу групу з восьми фахівців для вивчення стану охорони та використання пам'яток культурної спадщини на території заповідника. Ця перевірка тривала протягом березня 2025 року, і, за словами Куковальської, «порушень так само не виявлено». Проте, документ про її результати був надісланий лише у травні, на письмову вимогу заповідника.

За словами Нелі Куковальської, наступна, третя перевірка окремих напрямків діяльності генерального директора заповідника, яка розпочалася 24 квітня, коли вона перебувала на лікарняному після операції. Водночас із наказом про її проведення Куковальську було відсторонено від виконання обов'язків генерального директора.

«Окрім цього, фактично здійснюється перевірка й господарської діяльності заповідника, яка вже була перевірена держаудитслужбою і міністерською групою. Тобто перевіряють вже тих, хто перевіряв раніше», – підкреслила Куковальська, висловлюючи своє нерозуміння ситуації.

Нагадаємо, скандал навколо платного входу до Національного заповідника «Софія Київська» у Міжнародний день музеїв, 18 травня, отримав пояснення. Відсторонена від виконання обов'язків генеральна директорка заповідника Неля Куковальська в інтерв'ю «Главкому» заявила, що провина лежить на Міністерстві культури України, яке не надало дозволу на безкоштовне відвідування.

За словами Куковальської, хоча традиція безкоштовного входу до музеїв 18 травня існує в усьому світі, в Україні вона не закріплена законодавчо. «Заповідник заздалегідь звернувся листом до Міністерства культури України щодо надання дозволу на встановлення на цей день безкоштовного входу. Проте відповіді так і не отримав», – пояснила Куковальська.