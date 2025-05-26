Весілля у Софії та «розлучення» у Мінкульті. Інтерв’ю з відстороненою директоркою Національного заповідника

Директорка Софійського заповідника Неля Куковальська: На мене шукають хоч якийсь компромат

За день до того, як стало відомо про гучне звільнення Генерального директора національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Максима Остапенка, стався ще один скандал. Теж пов'язаний із національним заповідником – Софією Київською. Його співробітники звернулися до президента Володимира Зеленського з відкритим листом, під яким стоять 230 підписів. Колектив просить захистити заповідник від тиску Мінкульту. А ще – продовжити контракт з генеральною директоркою Нелею Куковальською. Її, як заявляють автори відозви, відсторонили від виконання обов’язків, поки вона перебувала на лікарняному.

Мінкульт вже відреагував на цей лист, зазначивши, що Куковальській інкримінують проведення незаконних заходів на платній основі на території заповідника. Сама ж Куковальська має іншу версію того, що відбувається: каже, що триває планомірна кампанія з її відсторонення.

Та й загалом: така кампанія торкається не лише її, а й інших проукраїнськи налаштованих керівників закладів культури. І це натяк на того ж таки Остапенка, діяльність якого уряд оцінює діаметрально протилежно. Міністр культури Микола Точицький каже, що Остапенко якраз і не зумів очистити лавру від впливу Російської православної церкви.

То що ж насправді відбувається з Національними заповідниками у серці української столиці? «Главком» вивчив інцидент у Софії. Для цього ми зв’язалися з Нелею Куковальською. Вона, нагадаємо, є майже незмінною директоркою заповідника, починаючи з 2000 року. Далі – пряма мова.

Неля Куковальська та кореспондент «Главкома» в Андріївській церкві, 2018 рік фото: glavcom.ua

«Інцидент» полягає в тому, що на території заповідника відбулася виїзна шлюбна церемонія військового»

Опубліковано відкритий лист працівників Національного заповідника «Софія Київська», де йдеться про те, що вони зазнають тиску з боку міністерства культури. У чому цей тиск проявляється?

У другій поспіль перевірці з боку міністерства. Загалом це вже третя перевірка. На початку грудня минулого року у заповіднику розпочала роботу державна аудиторська служба, яка перевіряла діяльність заповідника за всіма напрямками впродовж останніх п’яти років.

Спочатку планувалось, що перевірка триватиме місяць. Але 11 фахівців, через, вочевидь, великий обсяг робіт, продовжили її ще на два місяці. На початку березня цього року ми отримали акт з незначними зауваженнями, які були виправлені в ході самої перевірки.

У лютому цього року відповідно до наказу міністра було утворено робочу групу у складі восьми спеціалістів міністерства. Її мета – вивчення стану охорони та використання пам’яток культурної спадщини на території заповідника. Перевірка тривала впродовж березня 2025 року. Документ про її результати було надіслано лише на письмову вимогу заповідника аж у травні. Порушень так само не виявлено.

Наступна, третя перевірка окремих напрямків діяльності генерального директора заповідника, тобто мене, розпочалась 24 квітня, коли я перебувала на лікарняному після операції. Окрім цього, фактично здійснюється перевірка й господарської діяльності заповідника, яка вже була перевірена Держаудитслужбою і міністерською групою. Тобто перевіряють вже тих, хто перевіряв раніше. Водночас з наказом про здійснення цієї третьої перевірки мене було відсторонено від виконання обов’язків.

Усе робиться для того, щоб мене усунути. Шукають хоч якийсь компромат

Що ж стало причиною? Інцидент, який мав місце у заповіднику 18-го квітня?

«Інцидент» полягає в тому, що в цей день у нас на території заповідника відбулася виїзна шлюбна церемонія військовослужбовця ЗСУ. Він приїхав у короткотривалу відпустку з зони бойових дій. Захід розпочався в денний час, закінчився о 21:00. Для гостей була проведена екскурсія Софійським собором, яка відбулась у час роботи музею.

Загалом гості спілкувались між собою, жодних скарг від відвідувачів не надходило, оскільки сам захід проходив у місці, віддаленому від екскурсійних об’єктів, і туристам не заважав. Обслуговувало захід ТОВ «Одеса Лідер», яке напряму домовлялось з молодятами.

А це законно?

Цілком. Діяльність закладу харчування, де відбувалося весілля, регламентована договором оренди. Його укладено напряму з Фондом держмайна за згоди міністерства культури про надання приміщення в оренду. Ресторан веде свою діяльність. Проведення заходу на території музею відбувалось на підставі договору і було сплачено відповідно до діючого прейскуранту заповідника.

Як з’ясувалось пізніше, зі слів представників міністерства, їм надійшла скарга на гучну музику, тому вони викликали поліцію, якій присутні надавали пояснення. На момент приїзду поліції, захід вже закінчився.

Інтер’єр ресторану на території Софії, де відбувалося весілля фото: village.com.ua

У вас там камери спостереження є?

На території і в об’єктах заповідника є камери спостереження, але вони встановлені в місцях туристичних маршрутів, на вході до музеїв та виставкових залів, тобто в місцях найбільшого скупчення людей.

Саме в тому місці камери немає, бо воно – поза фокусом уваги туристів, проте під час заходу співробітники заповідника перебувають на території, наглядають за порядком і дотриманням пам’яткоохоронних вимог.

Що було потім?

Потім, як я вже казала, мене відстороняють, хоча я – на лікарняному… І нова – третя – комісія Мінкульту починає «слідчі дії».

Що саме відбувалося?

Знаю тільки те, що мої колеги надають письмові пояснення з різних питань, коло яких постійно розширюється і урізноманітнюється. Від весілля, яке було 18 квітня, до сучасного стану пам’яток Судацької фортеці… Крім того, для «спілкування» наполегливо запрошують лише виконувача обов’язків… Але мої колеги – молодці, вони ходять всі гуртом, не поодинці. І відстоюють свою позицію. Комісію це дуже сильно дратує.

А поліція що? Її ж викликали…

Після того, як їм надали пояснення, поліціанти більше до нас не звертались.

Кримінальну справу не порушували?

Такою інформацією ми не володіємо.

Тобто тиск на співробітників полягав у тому, що комісія вимагала у них пояснення?

Ні, надати пояснення, навіть з широкого кола питань, це одне. А сам спосіб, в який це відбувалось, манера спілкування, нав’язування висновків викликало у музейних працівників, за їхніми словами, асоціації з допитами. Ті, хто здійснював перевірку, вимагали ще безліч копій документів – і про 18 квітня, які ми їм вже надавали, й інші, лік яких йде на тисячі…

Вам закидають, що весілля відбувалося саме у Страсну п’ятницю перед Великоднем?

Закидають. Більше того, підозрюю, що це і стало приводом для третьої перевірки, яка зараз триває. Але держава у нас – світська, а ми є державним закладом культури. Церква, відповідно до 35 статті Конституції України, відокремлена від держави. Вибір дати був обумовлений обставинами воєнного часу і можливістю отримати відпустку на три дні, а під час війни навіть церква відходить від канону…

Та пара ще й вінчалася?

Не знаю. Зі слів пари мені відомо, що значення місця, де проходило весілля, зайвий раз нагадало, за що ми воюємо.

«Я налаштована боротися»

Хто зараз виконує ваші обов’язки?

За статутом заповідника, на час моєї відсутності обов’язки виконує перший заступник генерального директора. Зараз міністерство призначило виконувачем обов’язки заступника генерального директора з наукової роботи.

В’ячеслав Корнієнко – фахівець з фресок і заступник Куковальської з наукової роботи фото: Максим Сидоренко

Але у вас статус станом на зараз який? Вас відсторонено, але не звільнено?

Я – на лікарняному. І водночас мене відсторонено від виконання обов’язків на період проведення перевірки. Наказу я не бачила і з ним не ознайомлена.

А взагалі у вас контракт до…?

23 червня 2025 року. Під час війни, наскільки мені відомо, конкурси на заміщення посад не проводять. Але зараз, виходячи з того, що відбувається із заповідниками, все робиться для того, щоб мене усунути. Шукають хоч якийсь компромат.

Хто таке завдання поставив?

Не можу сказати однозначно. Але комісія працює.

До прем’єр-міністра Дениса Шмигаля ви не зверталися?

Колектив направляв листи до різних інстанцій. Мене і колектив заповідника, і багато хто підтримує. У мене гордість за те, що ми за ці роки сформувались як команда професіоналів. Багато громадських організацій висловили свою підтримку заповіднику. Причому не лише в Україні, а й за кордоном. Здобутки наших науковців широко відомі, вони спростовують усі міфи «руского міра». Тому й ця ситуація викликає занепокоєння наших зарубіжних колег.

Ви на посаді з 2000 року. Зараз погано почуваєтеся. Ваш контракт добігає кінця за місяць. То, може, варто піти – бодай, щоб поберегти нерви?

Я налаштована боротися. Бо ми вже проходили ці випробовування в часи Януковича, коли у 2012 році близько 80 співробітників було звільнено внаслідок зміни керівництва. Ще раз наражати високопрофесійний колектив, який формувався роками, на небезпеку звільнення, я не можу.

Днями стало відомо про звільнення Максима Остапенка з посади гендиректора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Це звільнення та ваше відсторонення – явища одного порядку? Вони якось пов’язані?

Я думаю, ви самі відповіли на своє питання. Україна зараз бореться за свою ідентичність, і, зокрема, битва проходить на культурному фронті. Ми подаємо історію України через історію Софії Київської. Національний заповідник «Києво-Печерська Лавра» робить свою роботу, популяризуючи і повертаючи українцям історію Лаври як української святині.

Ми їздимо по світу, читаємо лекції про нашу історію, робимо виставки, передаємо книги авторства наших наукових співробітників до бібліотек різних міжнародних інституцій, в тому числі університетів.

Потік відвідувачів до Софії за роки війни зменшився?

У перший рік повномасштабного вторгнення – так. Але зараз, на тлі великого попиту і зацікавленості українською історією, культурою, мистецтвом, потік відвідувачів зростає. Ми робимо все, що від нас залежить, щоб у нас було цікаво і дорослим, і малим.

Варто відмітити, що після ракетних обстрілів кількість відвідувачів стрімко збільшується. Люди йдуть, аби відволіктися від жахів війни. Вони знаходять тут спокій, умиротворення й надію.

Заповідник повинен виконувати не лише пізнавальну, а й соціальну функцію. Ми цю марку тримаємо. Саме тому, повторюсь, постійно зростає кількість відвідувачів різних вікових категорій.

Попри війну, потік відвідувачів Софії не зменшується, каже Куковальська. На знімку – Володимир Зеленський та Борис Джонсон на екскурсії в заповіднику. 1 лютого 2022 року фото: Офіс президента

На цьому вдається заробляти?

Ви самі знаєте, що у всі часи культура була дотаційною. Під час війни ми намагаємось попри зростання витрат на охорону, комунальні послуги тощо, не підвищувати ціни на вхідні квитки та екскурсійне обслуговування. Те, що нам вдається заробити, ми спрямовуємо на необхідні виплати, які забезпечують стабільне та повноцінне функціонування нашого закладу – найбільшого музейного комплексу України.

Варто підкреслити, що високий рейтинг довіри до нашої установи сприяє активній підтримці меценатами наших різних проєктів: видавничих, виставкових, реставраційних. Тому хочу їм подякувати за це.

Незаконні дії оскаржуватиму в суді

Нещодавно був скандал із платним входом до Софії – у день музеїв, коли відвідання мало бути безкоштовним. Як ви це прокоментуєте?

Так, на День музеїв завжди чекають у всьому світі. Музеї готують різноманітні програми, лекції, екскурсії, заходи. Існує традиція безкоштовного входу до музеїв на День музеїв – 18 травня. Але в Україні законодавчо вона не закріплена. Заповідник заздалегідь звернувся листом до міністерства культури України щодо надання дозволу на встановлення на цей день безкоштовного входу. Проте відповіді так не отримав.

Маю підкреслити, що чинним законодавством та нормативними актами України отримання погоджень на проведення заповідником заходів не передбачене. Це належить до сфери статутної господарської діяльності заповідника. А статут заповідника погоджений і затверджений міністерством. Але, зважаючи на настійливі вимоги комісії, заповідник звернувся за погодженням. І що? Звернення у порожнечу…

Які ваші плани зараз?

Боротися з російськими наративами, популяризувати українську спадщину, реставрувати й оберігати памʼятки. А незаконні дії оскаржувати в суді.

Наталія Лебідь, «Главком»