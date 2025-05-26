Винен Мінкульт? Директорка Софійського заповідника пояснила, чому у День музеїв не було безплатного входу

За словами Куковальської, традиція безкоштовного входу до музеїв 18 травня в Україні законодавчо не закріплена

У день, коли вхід до «Софії» мав бути безкоштовним, Мінкульт не погодив такий крок, каже Куковальська

Скандал навколо платного входу до Національного заповідника «Софія Київська» у Міжнародний день музеїв, 18 травня, отримав пояснення. Відсторонена від виконання обов'язків генеральна директорка заповідника Неля Куковальська в інтерв'ю «Главкому» заявила, що провина лежить на Міністерстві культури України, яке не надало дозволу на безкоштовне відвідування.

За словами Куковальської, хоча традиція безкоштовного входу до музеїв 18 травня існує в усьому світі, в Україні вона не закріплена законодавчо. «Заповідник заздалегідь звернувся листом до Міністерства культури України щодо надання дозволу на встановлення на цей день безкоштовного входу. Проте відповіді так і не отримав», – пояснила Куковальська.

Вона також підкреслила, що чинне законодавство та нормативні акти України не передбачають отримання погоджень на проведення таких заходів, оскільки це належить до статутної господарської діяльності заповідника.

«Статут заповідника погоджений і затверджений міністерством. Але, зважаючи на настійливі вимоги комісії, заповідник звернувся за погодженням. І що? Звернення у порожнечу…», – додала гендиректорка.

Щодо подальших планів, Неля Куковальська заявила про намір «боротися з російськими наративами, популяризувати українську спадщину, реставрувати й оберігати пам'ятки». Також вона має намір «незаконні дії оскаржувати в суді».

Нагадаємо, відвідувачів Національного заповідника «Софія Київська» та його філій у Міжнародний день музеїв, 18 травня, чекав неприємний сюрприз: замість безкоштовного входу люди, які прийшли до святинь, зіткнулися з необхідністю купувати квитки за повну вартість. «Софія Київська» у коментарі «Главкому» пояснила платний вхід на День музеїв відсутністю дозволу від Мінкульту та законодавчої норми про безкоштовний вхід. Заповідник також заперечує анонс безкоштовного входу на своїх ресурсах, закликаючи перевіряти офіційні джерела.

Мінкульт заявив, що Куковальську було відсторонено від виконання обов'язків через проведення незаконних заходів на платній основі на території заповідника. Сама ж Куковальська має іншу версію того, що відбувається: каже, що триває планомірна кампанія з її відсторонення.