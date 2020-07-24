«Немає сумнівів, що його вбили»: друзі не вірять у природну смерть волонтера Кучапіна



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22 липня у Києві знайдено мертвим волонтера Олексія Кучапіна, який зник минулого тижня

Друзі та знайомі Олексія Кучапіна вважають, що його вбили через громадську діяльність

У Києві 22 липня у зйомній квартирі у Дніпровському районі столиці знайшли тіло керівника «Будинку милосердя», волонтера Олексія Кучапіна.

У поліції повідомили, що під час попереднього огляду тіла криміналісти не виявили зовнішніх ознак насильницької смерті. Остаточну причину смерті буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи. З огляду на нові обставини, слідчі перекваліфікували кримінальне провадження на ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України із додатковою кваліфікацією – природна смерть.

Проте друзі, повідомляє ТСН, не вірять у природну смерть Кучапіна, вони переконані, що Олексія вбили через його громадську діяльність.

Олексій, за словами знайомих, останнім часом займався розслідуванням справ, пов'язаних із експортом дітей, і намагався допомогти вирватися з рабства дівчаткам-сиротам. Також він допомагав безпритульним і намагався повертати відібрані у бабусь і інвалідів квартири.

Відомий український фотограф Олександр Чекменьов написав у Facebook, що справу закриють, спишуть на «природну смерть», бо так простіше.

«У мене немає сумнівів, що його вбили», - підкреслив він.

Чекменьов розповів, як о другій годині ночі тіло з 139-ї квартири з сьомого поверху за адресою Комбінатна, 25-а, було винесено поліцією, точніше спеціальною службою у присутності поліції в чорному мішку. Потім господар квартири, яку нібито знімав Олексій Кучапін, виніс на звалище диван з «дивними плямами».

Чоловік зазначив, що у Олексія два тижні тому народилася дочка, і він був щирим вірянином, якого рідко зустрінеш у житті.

«Я працював з ним майже три роки, людина честі і неухильної віри в Господа, зрадити якого він не міг», - підсумував Олександр.

Ще один друг і однодумець Олексія Кучапіна, священник-волонтер Захарія Керстюк теж не вірить у природну смерть Олексія. Керстюк напередодні розповідав про численні погрози у їхній з Олексієм бік через допомогу безпритульним. Священник зауважив, що погрози посилились особливо під час карантину, коли на щоденній основі вони годували знедолених сиріт, інвалідів, людей похилого віку, душевнохворих та інші групи безпритульних (часто бувало, що більше 1 000 чоловік за один раз), на Київському вокзалі.

«Тепер «Вокзальні» погрози нас усіх ліквідувати - стали реальністю! Вони стримали своє слово, і почали потихеньку прибирати тих, хто (на їхню думку) дестабілізував обстановку всередині утримуваних в рабстві ними людей. І ось тепер Льошу знаходять мертвим... І від цього хочеться просто ридати… Це фрустрація... Адже ми просто допомагали тим, хто в цій країні був не потрібен нікому. А нас за це вбивають! Прости нас, братику, ти врятував стількох знедолених, а ми не змогли тебе захистити», - написав він.

Журналістка Каміла Грабчук зауважила, що рідних до тіла Олексія все ще не допустили.

Нагадаємо, керівник ГО «Будинок милосердя Київ» Олексій Кучапін зник 16 липня. Чоловік сказав рідним, що їде у Дніпро, і після цього зв'язок із ним перервався. 9 серпня Олексію мало б виповнитись 40 років.