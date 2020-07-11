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    Суспільство

    Внаслідок ворожого обстрілу загинув військовий Тарас Матвіїв

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    Тарас Матвіїв учасник 3 сотні Самооборони Майдану. До грудня 2019 року був депутатом Жидачівської райради від Української Галицької партії - Внаслідок ворожого обстрілу загинув військовий Тарас Матвіїв
    Тарас Матвіїв учасник 3 сотні Самооборони Майдану. До грудня 2019 року був депутатом Жидачівської райради від Української Галицької партії

    Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя

    10 липня внаслідок ворожих обстрілів загинув молодший лейтенант 24-ї окремої механізованої бригади Тарас Матвіїв.

    Про це повідомляє штаб Операцій об’єднаних сил.

    Повідомляється, що 10 липня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями 120-ти та 82-х мм міномети, а також гранатомети різних систем.

    «На превеликий жаль, один український захисник загинув, ще троє – отримали поранення», – йдеться у повідомленні ООС.

    Тарас Матвіїв родом із Жидачівського району Львівської області.

    31-річний Тарас закінчив факультет журналістики Львівського національного університету ім. Івана Франка, був блогером у низці видань.

    Журналіст, волонтер ГО «Народний легіон», один із координаторів «Пошукової ініціативи» – організації, що розшукує зниклих людей під час Революції Гідності.

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    Учасник 3 сотні Самооборони Майдану. До грудня 2019 року був депутатом Жидачівської райради від Української Галицької партії.

    Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя, а пораненим воїнам бажає скорішого одужання.

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