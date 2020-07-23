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    У лісі на Буковині знайшли сім'ю, де діти живуть у жахливих умовах

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    У лісі на Буковині знайшли сім'ю, де діти живуть у жахливих умовах
    Marta Levchenko / Facebook

    Голова села примусив батька купити дітям ліжка, бо вони спали на землі

    На Закарпатті у лісі знайшли багатодитну родину з жахливими умовами проживання.

    Про це повідомила волонтерка Марта Левченко на своїй сторінці у Facebook.

    «Розповідають, що діти завжди босі, голодні і працюють, як воли, і що вони, як вогня бояться татка. Останнього разу тато побив маму, бо вони з’їли декілька слив з дерева, а тато помітив, що слив стало менше», – пише вона.

    Діти босі, голодні і замурзані, вони без дозволу боялися торкатися до цукерок, поки волонтерка сама не порозгортала, і тільки після цього як пташенята проковтували, їх не розкушуючи. А справжнім чудом для них були мильні бульбашки. Одна з дівчаток ніколи не мала сукні, а хлопчик мріє про м'яч.

    Мати дітей, після інсульту, ледве розмовляє і ходить, до того ж чекає вже на восьму дитину. Волонтерка планує допомогти і жінці з обстеженням, і дітям – з іншими питаннями.

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    У лісі на Буковині знайшли сім'ю, де діти живуть у жахливих умовах
    У лісі на Буковині знайшли сім'ю, де діти живуть у жахливих умовах
    У лісі на Буковині знайшли сім'ю, де діти живуть у жахливих умовах
    У лісі на Буковині знайшли сім'ю, де діти живуть у жахливих умовах
    У лісі на Буковині знайшли сім'ю, де діти живуть у жахливих умовах
    У лісі на Буковині знайшли сім'ю, де діти живуть у жахливих умовах

    «Шукатимемо Службу у справах дітей Сторожинецького району, голову села і тих, хто триматиме жорсткий контроль за ситуацію в сім’ї, і за тим, щоб допомога, яку ми принесемо, нові ліжка, матраци, постіль, піч, яка не димітиме на всю хату, меблі і одежа все ж таки належали дітям, і в них цього ніхто не відібрав», – повідомляє Марта.

    Закарпаття діти волонтер сім'я батьки
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