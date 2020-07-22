У Києві знайдено мертвим волонтера, який зник минулого тижня



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Олексій Кучапін зник 16 липня

У поліції кажуть, що ознак насильницької смерті не виявлено

Тіло жителя Деснянського району, якого розшукували з 16 липня, виявили у квартирі в Дніпровському районі столиці. Наразі слідчі встановлюють обставини його смерті.

У Деснянському управлінні поліції Києва підтвердили, що знайдено тіло керівника «Будинку милосердя», волонтера Олексія Кучапіна, повідомляє ТСН.

«Так, це він - Олексій Кучапін. Його тіло знайдено на орендованій квартирі у Києві. При ньому були документи. 90% - це природна смерть, але ще сьогодні буде розтин тіла, тоді ми вже офіційно зможемо назвати причину смерті. Зараз чекаємо на родичів та близьких для опізнання тіла», - розповіла нам пресофіцерка Деснянського управління поліції Києва Наталія Федоровська.

У поліції повідомили, що під час попереднього огляду тіла криміналісти не виявили зовнішніх ознак насильницької смерті. Остаточну причину смерті буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи.

Враховуючи нові обставини, слідчі перекваліфікували кримінальне провадження на ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України із додатковою кваліфікацією – природна смерть. Досудове розслідування триває.

До слова, 9 серпня Олексію мало б виповнитись 40 років.

16 липня у Києві зник керівник ГО «Будинок милосердя Київ» - Олексій Кучапін. Чоловік сказав рідним, що їде у Дніпро, і зник.

Олексій, за словами знайомих, останнім часом займався розслідуванням справ, пов'язаних із експортом дітей, і намагався допомогти вирватися з рабства дівчаткам-сиротам. Також він допомагав безпритульним і намагався повертати відібрані у бабусь і інвалідів квартири.

6 липня у Олексія Кучапіна з дружиною Оленою народилася донечка Емма.