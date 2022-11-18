Головна Київ Новини
search button user button menu button

Нетверезий киянин із пневматичної зброї поранив дівчину (фото) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Нетверезий киянин із пневматичної зброї поранив дівчину (фото) 
25-річна киянка отримала поранення плеча 
фото: поліція Києва

Слідчі повідомили про підозру зловмисникові 

Перебуваючи напідпитку, зловмисник зі столиці вистрілив у сторону знайомої, чим спричинив їй поранення плеча. За такі дії фігуранту загрожує до семи років ув’язнення. Про це повідомила поліція Києва.

До поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на території столичного університету на вулиці Академіка Янгеля невідомий чоловік вистрілив у дівчину. За вказаною адресою негайно виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції та лікарі.  

Правоохоронці встановили, що перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння правопорушник побачив свою знайому, яка каталась на роликах та діставши пістолет, декілька разів вистрілив у її бік. Внаслідок події 25-річна киянка отримала поранення плеча.

Нетверезий киянин із пневматичної зброї поранив дівчину (фото)  фото 1

Фігуранта поліцейські затримали, а пістолет направили на проведення експертизи. Зловмисник – киянин, 1966 року народження, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.  

Нетверезий киянин із пневматичної зброї поранив дівчину (фото)  фото 2

Слідчий Солом’янського управління поліції повідомив правопорушнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до семи років ув’язнення. 

Нагадаємо, раніше у Подільському районі столиці пролунав вибух у квартирі на вулиці Сергія Данченка. Попередньо встановлено, що в квартирі від мережі заряджався портативний акумулятор, який вибухнув, спричинивши пожежу та значне пошкодження житла. 

Теги: пістолет поліція поранення чоловік Київ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Київщині лунатимуть вибухи: ОВА просить зберігати спокій
На Київщині лунатимуть вибухи: ОВА просить зберігати спокій
Сьогодні, 14:28
Сергій Притула про брата Василя: Я йому дуже вдячний
Притула вперше розповів, як рідний брат захищав Київщину: Не знаю, чи можна про це говорити
Вчора, 10:45
фото: Андрій Нєбитов
На Київщині уламки російської ракети убили жінку (фото)
16 листопада, 12:39

Новини

Нетверезий киянин із пневматичної зброї поранив дівчину (фото) 
Нетверезий киянин із пневматичної зброї поранив дівчину (фото) 
Відключення світла на Київщині: «Укренерго» вводить екстрені обмеження
Відключення світла на Київщині: «Укренерго» вводить екстрені обмеження
Чи буде головна ялинка у Києві: відповідь КМДА
Чи буде головна ялинка у Києві: відповідь КМДА
На Київщині лунатимуть вибухи: ОВА просить зберігати спокій
На Київщині лунатимуть вибухи: ОВА просить зберігати спокій
У Києві відбудуться безкоштовні тренінги домедичної допомоги: деталі
У Києві відбудуться безкоштовні тренінги домедичної допомоги: деталі
Відключення світла в Києві. Директор Yasno дав відповіді на питання, які хвилюють усіх
Відключення світла в Києві. Директор Yasno дав відповіді на питання, які хвилюють усіх

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
168K
Арестович розповів, що Росія зробить з Україною без постачання західної зброї
124K
Блінкен пояснив, для чого Путін занурює українців у темряву
56K
Падіння ракети в Польщі. Дуда прокоментував заяву Зеленського
55K
Посол в Індонезії розповів, якої важливої мети досягла Україна на саміті G20
34K
Члени МАГАТЕ ухвалили нову резолюцію щодо України: хто голосував проти
34K
Рівне готується до повного блекауту – заява мера Третяка (відео)

Новини

Окупанти ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Прем'єр Британії пояснив, чому Росію не вдасться вигнати з G20
Вчора, 20:08
ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:03
Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
15 листопада, 07:05
Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
14 листопада, 15:55
Резніков спрогнозував, як криза влади у Росії посприяє поверненню Криму 
14 листопада, 15:00

Прес-релізи

Українська наука потребує допомоги
Українська наука потребує допомоги
18 листопада, 15:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту