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На Київщині лунатимуть вибухи: ОВА просить зберігати спокій

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Київщині лунатимуть вибухи: ОВА просить зберігати спокій
фото з відкритих джерел

У Вишгородському районі спеціалісти будуть знищувати вибухонебезпечні предмети

Сьогодні, 18 листопада, на території Вишгородського району Київщини та у столиці відбуватиметься знищення вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє пресслужба Київської ОВА.

Київська міська військова адміністрація просить мешканців столиці та області зберігати спокій та не лякатися гучних звуків вибухів.

«Сьогодні з 14:00 до 17:00 у Вишгородському районі знищуватимуть вибухонебезпечні предмети. Повідомляють в Київській ОВА», – зазначається у повідомленні.

Також повідомлялося, що ситуація з енергопостачанням у Київській області складна. Жителів закликають готуватися до тривалих відключень світла, що можуть тривати днями. Зазначимо, що Київська ОВА просила мешканців підготуватися до тривалих відключень електроенергії. Сахарук уточнив, що під тривалими відключеннями мається на увазі відсутність електроенергії днями.

Нагадаємо, триває 268-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках та продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Постійно веде повітряну розвідку. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Опитне, Первомайське, Водяне та Новомихайлівка Донецької області. 

Теги: сапер війна Київщина вибух

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