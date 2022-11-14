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У Києві від вибуху акумулятора загорілася квартира  

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У Києві від вибуху акумулятора загорілася квартира  
Житло киян зазнало значних ушкоджень 
фото: поліція Києва

На щастя, обійшлося без постраждалих

Сьогодні вранці, 14 листопада, у Подільському районі столиці пролунав вибух у квартирі на вулиці Сергія Данченка. Попередньо встановлено, що в квартирі від мережі заряджався портативний акумулятор, який вибухнув, спричинивши пожежу та значне пошкодження житла. Про це повідомила поліція Києва.

На місці працювали співробітники ДСНС та правоохоронці.

Як з'ясувалося, потерпілих внаслідок події немає. Наразі пожежа вже ліквідована. 

Нагадаємо, раніше, 2 листопада, у столиці на Теремках сталася пожежа. Загорілась вантажівка прямо на дорозі. 

Раніше, 16 жовтня у Києві біля станції метро «Лісова» горіла маршрутка. 

19 вересня у Києві сталася моторошна ДТП за участю легковика «Мерседес» та маршрутного таксі. Аварія сталася на Повітрофлотському проспекті столиці. За даними свідків, легковик влетів у маршрутку, що призвело до зіткнення останньої зі стовпом. Водій легковика покинув місце аварії – повіз дитину у лікарню. Також повідомляється про пострждалих у маршрутці.

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Теги: Київ вибух поліція пожежа

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