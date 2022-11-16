На Київщині уламки російської ракети убили жінку (фото)

Жінка загинула на цвинтарі під час ракетної атаки на Київщину

Під час повітряної атаки 69-річна жінка була на цвинтарі та вшановувала пам’ять чоловіка

Уламки російської ракети убили жінку на Київщині, розповів керівник поліції Київської області Андрій Небитов.

Жінка, що загинула, жила у селі Плесецьке. Під час повітряної атаки 69-річна жінка була на цвинтарі, вшановувала пам’ять чоловіка та загинула через смертельне поранення уламками ракети.

«Висловлюю співчуття близьким загиблої. Вкотре наголошую, що під час повітряної тривоги треба знаходитись в укриттях!», – написав Андрій Нєбитов.

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Нагадаємо, вчора російські терористі здійснили найбільшу атаку в історії енергетики, від якої постраждали всі регіони України. Ворог знову поцілив у об’єкти критичної інфраструктури. Найскладніша ситуація на заході країни, а також у центральному і північно-східних регіонах. Внаслідок ворожих обстрілів половина Київщини минулої доби залишилась без світла, у столиці енергопостачання забезпечувало лише 30-40% споживачів.

У столиці зафіксували два влучання у житлові будинки на Печерську, згодом ще одне – у багатоповерхівку також на Печерську. Відомо про одного загиблого. Із постраждалих будинків відселятимуть мешканців.