Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині уламки російської ракети убили жінку (фото)

Наталія Антонюк
glavcom.ua
На Київщині уламки російської ракети убили жінку (фото)
фото: Андрій Нєбитов
Жінка загинула на цвинтарі під час ракетної атаки на Київщину

Під час повітряної атаки 69-річна жінка була на цвинтарі та вшановувала пам’ять чоловіка

Уламки російської ракети убили жінку на Київщині, розповів керівник поліції Київської області Андрій Небитов.

Жінка, що загинула, жила у селі Плесецьке. Під час повітряної атаки 69-річна жінка була на цвинтарі, вшановувала пам’ять чоловіка та загинула через смертельне поранення уламками ракети.

«Висловлюю співчуття близьким загиблої. Вкотре наголошую, що під час повітряної тривоги треба знаходитись в укриттях!», – написав Андрій Нєбитов.

Нагадаємо, вчора російські терористі здійснили найбільшу атаку в історії енергетики, від якої постраждали всі регіони України. Ворог знову поцілив у об’єкти критичної інфраструктури. Найскладніша ситуація на заході країни, а також у центральному і північно-східних регіонах. Внаслідок ворожих обстрілів половина Київщини минулої доби залишилась без світла, у столиці енергопостачання забезпечувало лише 30-40% споживачів.

У столиці зафіксували два влучання у житлові будинки на Печерську, згодом ще одне – у багатоповерхівку також на Печерську. Відомо про одного загиблого. Із постраждалих будинків відселятимуть мешканців.

 

Теги: Київ поранення жінка ворог

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі комісія оцінює ступінь пошкоджень, щоб якнайшвидше розпочати відновлення житла
Масована атака РФ на Київ: Кличко повідомив нові деталі
Сьогодні, 10:54
Після масованих російських атак в області критична ситуація з електропостачанням
Київщина готується до тривалих відключень електроенергії
Сьогодні, 07:04
фото: Нацполіція
На Київщині ракета влучила в житловий будинок (фото)
Вчора, 18:08

Новини

На Київщині уламки російської ракети убили жінку (фото)
На Київщині уламки російської ракети убили жінку (фото)
Кличко повідомив про ситуацію зі світлом у Києві
Кличко повідомив про ситуацію зі світлом у Києві
Масована атака РФ на Київ: Кличко повідомив нові деталі
Масована атака РФ на Київ: Кличко повідомив нові деталі
Київщина готується до тривалих відключень електроенергії
Київщина готується до тривалих відключень електроенергії
Обстріл Києва: рятувальники показали наслідки обстрілів (фото) 
Обстріл Києва: рятувальники показали наслідки обстрілів (фото) 
На Київщині зафіксовані прильоти ворожих ракет, ситуація з електрикою критична – ОВА
На Київщині зафіксовані прильоти ворожих ракет, ситуація з електрикою критична – ОВА

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
197K
Ракетні удари РФ під час саміту G20. Білий дім дав попередження Росії
187K
Формула миру Зеленського: Лавров озвучив позицію Кремля
165K
Ситуація критична. Банкова зробила заяву через обстріли інфраструктури
127K
Байден після наради з лідерами G7 зробив гучну заяву про інцидент у Польщі 
102K
Падіння ракет у Польщі. Дуда зателефонував Байдену, Зеленському та Столтенбергу
75K
Саміт G20: Лавров утік із Балі

Новини

Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
Вчора, 07:05
Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
14 листопада, 15:55
Резніков спрогнозував, як криза влади у Росії посприяє поверненню Криму 
14 листопада, 15:00
ЗСУ завдали серйозного удару по базі окупантів на Херсонщині
14 листопада, 07:02
ЗСУ розбили велику базу окупантів на Запоріжжі – Генштаб
12 листопада, 06:59
П'ять хороших новин 11 листопада
11 листопада, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту