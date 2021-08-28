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    Невідомі скоїли напад на будмайданчик столиці (фото)

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    Невідомі виступили проти забудови за адресою Табірна, 28 та залишили написи на паркані території будівництва - Невідомі скоїли напад на будмайданчик столиці (фото)
    Невідомі виступили проти забудови за адресою Табірна, 28 та залишили написи на паркані території будівництва
    Фото: Главком

    Знищена захисна огорожа, яку забудовник зводив останній тиждень

    Сьогодні у Києві був здійснений напад на будівельний майданчик за адресою вул. Табірна, 28 у Шевченківському районі столиці. Невідомі знищили захисну огорожу, яку забудовник зводив останніми днями. На місці події працює поліція.

    Відомо, що столична будівельна компанія «Ковальська» почала роботи на цьому майданчику всього лише тиждень тому.

    На огорожі невідомі залишили написи, які свідчать, що вони, начебто, виступають проти незаконної забудови та абревіатуру організації С14, проте на офіційних пабліках організації про даний випадок інформація відсутня.

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    Невідомі скоїли напад на будмайданчик столиці (фото)
    Невідомі скоїли напад на будмайданчик столиці (фото)
    Невідомі скоїли напад на будмайданчик столиці (фото)
    Невідомі скоїли напад на будмайданчик столиці (фото)
    Фото: Главком

    Важлива деталь: Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва у квітні цього року видав повідомлення про початок будівельних робіт за адресою Табірна, 28. За наявними даними, там буде зведено житлово-офісний комплекс із вбудованими та прибудованими приміщеннями торгово-офісного призначення та підземним паркінгом. Площа ділянки забудови 60 соток. Замовником будівництва є ТОВ «Українська марка», рішення про передачу в оренду цієї землі фірма отримала від Київради у 2019 році, девелопером виступає «Ковальська».

    Варто нагадати, що за цією адресою знаходились теплиці, які тривалий час не використовувалась, а поруч із будівельним майданчиком розташований столичний парк Нивки. Вже багато років поряд діє незаконний храм Московської церкви в Україні, який був зведений на захопленій землі просто у парку. Детльніше читайте у матеріалі «Главкома» Церковна МАФія. Як мережа Московського патріархату Київ у лещата взяла.

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    Теги: Київ напад поліція парк
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    Невідомі скоїли напад на будмайданчик столиці (фото)