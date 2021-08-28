Невідомі скоїли напад на будмайданчик столиці (фото)
Знищена захисна огорожа, яку забудовник зводив останній тиждень
Сьогодні у Києві був здійснений напад на будівельний майданчик за адресою вул. Табірна, 28 у Шевченківському районі столиці. Невідомі знищили захисну огорожу, яку забудовник зводив останніми днями. На місці події працює поліція.
Відомо, що столична будівельна компанія «Ковальська» почала роботи на цьому майданчику всього лише тиждень тому.
На огорожі невідомі залишили написи, які свідчать, що вони, начебто, виступають проти незаконної забудови та абревіатуру організації С14, проте на офіційних пабліках організації про даний випадок інформація відсутня.
Варто нагадати, що за цією адресою знаходились теплиці, які тривалий час не використовувалась, а поруч із будівельним майданчиком розташований столичний парк Нивки. Вже багато років поряд діє незаконний храм Московської церкви в Україні, який був зведений на захопленій землі просто у парку. Детльніше читайте у матеріалі «Главкома» Церковна МАФія. Як мережа Московського патріархату Київ у лещата взяла.