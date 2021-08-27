Які масштабні проєкти потрібні Києву

Зараз вже ніхто не скаже, що на будівництво метро в Києві в 1960-х роках було витрачено багато грошей

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Подумалось, что такого масштабного сделано в Киеве в последние годы? А что могло бы быть сделано? Какие масштабные проекты нужны столице?

1. Окружная дорога

Этот гигантский проект несколько раз анонсировали, финансировали проектные работы, планировали землеотводы. Стройка была так близка, что местные жители, чьи интересы она могла ущемить, уже выходили на пикеты. Но ничего не произошло. Ни один этап строительства не начался. И, наверное, это хорошо. Потому что начинать такой проект без отведения земли, плана освоения территорий, согласования с местными громадами и принятия прочих сложных решений просто безрассудно. Тем не менее, дорога нужна остро, Киев растет и объездная для транзитного транспорта – насущная необходимость, сколь бы дорого это не стоило.

2. Транзитная трасса через центр города (тоннель или объездные дороги)

В Европе практически нет больших городов с таким плотным автомобильным движением в центре, как в Киеве. Все города вывели трафик за пределы центральной части. И только в Киеве центральная улица служит транзитной магистралью. Транзитное движение из центра надо убрать. Для этого нужно новая организация движения, возможно, тоннели. Да, это дорого и технически сложно. Да, мы растеряли навыки реализации таких проектов. Но делать надо. Возможно, стоит пригласить иностранных урбанистов, инженеров, дорожников.

3. Метро на Троещину и Виноградарь

Городские власти расписались в бессилии завершить строительство линии метро на Троещину. Денег ушло прорва, а как достичь результата никто не знает. Но метро все же нужно. Сотням тысяч киевлян оно облегчит жизнь. Единственным способом этот проект реализовать я вижу концессию. Необходимо привлечение мощного иностранного концессионера, который метро все же построит и будет эксплуатировать. Продление ветки метро на Виноградарь тоже солидный проект. Причем не очень сложный, но и его мы не тянем. Уже сорваны все сроки. В любом случае, метро для такого огромного города как Киев всегда будет выигрышным, престижным и нужным проектом.

4. Большая мультифункциональная спортивная арена

Тысяч на 15 зрительских мест. Чтобы можно было провести хоккейный или баскетбольный матч, чемпионский боксерский поединок, концерт звезды первой величины, партийный съезд. Такой комплекс планировали построить еще десять лет назад под Евробаскет-2015. Но турнир из Украины был перенесен, и стройку так и не начали. Может и к лучшему, потому что планировалось построить арену на обуховском выезде из Киева, а там не самое лучшее транспортное сообщение. Может быть, вернуться к теме строительства и рассматривать район проспекта Академика Глушкова , где уже много лет стоит огромный остов неудавшегося футбольного манежа. Там и метро в двух шагах – станция «Ипподром».

5. Новые мусоросжигательный завод и новые очистные сооружения

Некогда их построили на окраине города, за много километров от крупных жилых массивов. Сейчас многоэтажные жилые дома подошли вплотную и к очистным, и к мусоросжигательному. Невзирая на модернизации, эти сооружения никак не идут на пользу экологии города. Их надо переносить, отодвигать от жилых массивов. А мусоросжигательный завод к тому же и откровенно устарел технологически.

6. Постройка правительственного квартала

Это был бы мегапроект не только строительно-инфраструктурный, но и политический. Есть практика новые столицы строить. Нам если не столицу, то хотя бы современные офисные помещения для разбросанных по городу правительственных органов построить и освободить от них центральную часть города. Кабинет министров сейчас работает в офисном здании, построенном 80 лет назад. Оно помпезное, но внутри устаревшее и неудобное для работы в современном ритме.

Это все дорогие, сложные и длинные проекты. Но когда что-то будет реализовано и заработает, то никто через годы и десятилетия не упрекнет инициаторов этих строек в неразумно потраченных деньгах. Сейчас никто не скажет, что на строительство метро в Киеве в 1960-х потрачено много денег. Хотя это так. Дворец спорта служит уже более 50 лет. И он был суперсовременным, сложным и дорогим сооружением для своего времени.

Сейчас ничего из перечисленного не делается и даже серьезно не планируется. «Большая стройка» в виде масштабного ремонта дорог происходит вне Киева. Причем и деньги в городской и государственной казне имеются. Но, похоже, мы забыли, как строятся серьезные объекты.

Джерело: блог Ігоря Ляшенка

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