Невідомі викрали прапор з меморіалу Героям Небесної сотні під Києвом (фото)



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Невідома особа пошкодила флагшток біля пам’ятника Героям Небесної сотні

Поліція Київщини розшукує зловмисника

У с. Гнідин Бориспільського району невідома особа пошкодила флагшток біля пам’ятника Героям Небесної сотні та викрала звідти стяг. Відсутність Державного прапора України помітив працівник місцевої сільради та повідомив до поліції.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Бориспільського відділу поліції. Наразі тривають заходи для затримання і притягнення до відповідальності причетного до цього правопорушення. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає стягнення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Поліція нагадує, що за наругу над могилами, місцями поховання, осквернення або руйнування братських могил чи могил Невідомого солдата, пам’ятників, споруджених в пам’ять тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни, жертв нацистських переслідувань, а також учасників Революції Гідності, осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, брали участь в ООС (АТО), забезпечення оборони та відсічі збройної агресії Російської Федерації передбачена кримінальна відповідальність.