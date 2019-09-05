Через аварії зникла вода у будинках на трьох вулицях Києва (адреси)
Сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання
У четвер, 5 вересня, сталися аварії на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Татарська, 21;
- вул. Академіка Туполєва, 11;
- вулиця Йорданська, 11А, 11Д.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні Київводоканалу.
Раніше Київводоканал оголосив, де цього тижня у Києві відбудуться планові відключення водопостачання.
У середу, 4 вересня, через аварії зникла вода у будинках на шести вулицях Києва. Крім того, не було води будівлях Верховної Ради (вул. Грушевського, 5) та парламентських комітетів (вул. Садова, 3).
Як повідомлялося, згідно з планами Київводоканалу, скоригований тариф на 2019 рік на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення становитиме 21,593 грн за куб. м (з ПДВ), що на 6% (або на 1,217 грн з ПДВ) вище від діючого тарифу.