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    Через аварії зникла вода у будинках на трьох вулицях Києва (адреси)

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    Через аварії зникла вода у будинках на трьох вулицях Києва (адреси)

    Сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання

    У четвер, 5 вересня, сталися аварії на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Татарська, 21;
    • вул. Академіка Туполєва, 11;
    • вулиця Йорданська, 11А, 11Д.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні Київводоканалу.

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    Раніше Київводоканал оголосив, де цього тижня у Києві відбудуться планові відключення водопостачання.

    У середу, 4 вересня, через аварії зникла вода у будинках на шести вулицях Києва. Крім того, не було води будівлях Верховної Ради (вул. Грушевського, 5) та парламентських комітетів (вул. Садова, 3).

    Як повідомлялося, згідно з планами Київводоканалу, скоригований тариф на 2019 рік на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення становитиме 21,593 грн за куб. м (з ПДВ), що на 6% (або на 1,217 грн з ПДВ) вище від діючого тарифу.

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