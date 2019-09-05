Через аварії зникла вода у будинках на трьох вулицях Києва (адреси)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання

У четвер, 5 вересня, сталися аварії на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Татарська, 21;

вул. Академіка Туполєва, 11;

вулиця Йорданська, 11А, 11Д.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні Київводоканалу.

Раніше Київводоканал оголосив, де цього тижня у Києві відбудуться планові відключення водопостачання.

У середу, 4 вересня, через аварії зникла вода у будинках на шести вулицях Києва. Крім того, не було води будівлях Верховної Ради (вул. Грушевського, 5) та парламентських комітетів (вул. Садова, 3).

Як повідомлялося, згідно з планами Київводоканалу, скоригований тариф на 2019 рік на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення становитиме 21,593 грн за куб. м (з ПДВ), що на 6% (або на 1,217 грн з ПДВ) вище від діючого тарифу.