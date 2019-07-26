Низка будинків у Києві на добу залишилася без води (адреси)

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Вода зникла у семи будинках Києва

Аварійні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень

У п’ятницю, 26 липня, сталися аварії на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє «Київводоканал».

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

пр-т. Оболонський, 52, 52А;

вул. Маршала Малиновського, 1Б;

вул. Озерна, 26А, 28, 30/51;

пр-т. Космонавта Комарова, 1.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Раніше «Київводоканал» оголосив, де цього тижня проводитимуться ремонтні роботи на мережі.

Нагадаємо, «Київводоканал» висловив стурбованість у зв’язку з тим, що у Деснянському районі столиці, в межах охоронної зони Деснянської водопровідної станції «Київводоканалу», ведуться підготовчі роботи до будівництва. Це є нонсенсом та суперечить чинним санітарним правилам та нормам. Пошкодження водоводів чи створення проблем в роботі ковша несуть загрозу стабільному забезпеченню питною водою більшої частини Києва, зазначили у водоканалі.