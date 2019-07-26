Низка будинків у Києві на добу залишилася без води (адреси)

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    Вода зникла у семи будинках Києва

    Аварійні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень

    У п’ятницю, 26 липня, сталися аварії на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє «Київводоканал».

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • пр-т. Оболонський, 52, 52А;
    • вул. Маршала Малиновського, 1Б;
    • вул. Озерна, 26А, 28, 30/51;
    • пр-т. Космонавта Комарова, 1.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Раніше «Київводоканал» оголосив, де цього тижня проводитимуться ремонтні роботи на мережі.

    Нагадаємо, «Київводоканал» висловив стурбованість у зв’язку з тим, що у Деснянському районі столиці, в межах охоронної зони Деснянської водопровідної станції «Київводоканалу», ведуться підготовчі роботи до будівництва. Це є нонсенсом та суперечить чинним санітарним правилам та нормам. Пошкодження водоводів чи створення проблем в роботі ковша несуть загрозу стабільному забезпеченню питною водою більшої частини Києва, зазначили у водоканалі.

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