До кінця тижня у Києві відключатимуть воду: де і коли
Киянам радять запастися водою
Київводоканал проводить плановий ремонт на мережі
«Київводоканал» попередив про планові ремонтні роботи, які проводитимуться цього тижня в місті.
У зв`язку з чим буде відключено водопостачання за наступними адресами:
23 липня
з 9:00 до 6:00 24 липня
- пр-т. Правди, 96;
з 9:00 до 7:30 24 липня
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- вул. Челябінська, 5Б, 7, 9, 9Б, 9Г;
- вул. Метрополита Шептицького, 24, 24Б, 24В, 24Г;
24 липня
з 9:30 до 20:00
- вул. Покровська, 5, 9;
- пров. Зелінського;
з 9:00 до 22:00
- вул. Туполєва, 19, 21;
25 липня
з 9:00 до 24:00
- вул. Предславинська, 9, 11, 12, 13, 14, 21/23, 26, 26А, 27, 28;
- вул. Лабораторна, 8, 11;
- вул. Велика Васильківська, 81А, 89;
з 9:00 до 23:50
- пр-т. Героїв Сталінграда,12А;
- вул. Оболонська Набережна, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73;
27 липня
з 8:00 до 24:00
- вул. Ільєнка, 36, 36/1, 38, 40, 42, 44.
«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - сказано в повідомленні «Київводоканалу».