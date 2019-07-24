До кінця тижня у Києві відключатимуть воду: де і коли



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Киянам радять запастися водою

Київводоканал проводить плановий ремонт на мережі

«Київводоканал» попередив про планові ремонтні роботи, які проводитимуться цього тижня в місті.

У зв`язку з чим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

23 липня

з 9:00 до 6:00 24 липня

пр-т. Правди, 96;

з 9:00 до 7:30 24 липня

вул. Челябінська, 5Б, 7, 9, 9Б, 9Г;

вул. Метрополита Шептицького, 24, 24Б, 24В, 24Г;

24 липня

з 9:30 до 20:00

вул. Покровська, 5, 9;

пров. Зелінського;

з 9:00 до 22:00

вул. Туполєва, 19, 21;

25 липня

з 9:00 до 24:00

вул. Предславинська, 9, 11, 12, 13, 14, 21/23, 26, 26А, 27, 28;

вул. Лабораторна, 8, 11;

вул. Велика Васильківська, 81А, 89;

з 9:00 до 23:50

пр-т. Героїв Сталінграда,12А;

вул. Оболонська Набережна, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73;

27 липня

з 8:00 до 24:00

вул. Ільєнка, 36, 36/1, 38, 40, 42, 44.

«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - сказано в повідомленні «Київводоканалу».