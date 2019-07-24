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    До кінця тижня у Києві відключатимуть воду: де і коли

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    Киянам радять запастися водою - До кінця тижня у Києві відключатимуть воду: де і коли
    Киянам радять запастися водою

    Київводоканал проводить плановий ремонт на мережі

    «Київводоканал» попередив про планові ремонтні роботи, які проводитимуться цього тижня в місті.

    У зв`язку з чим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

    23 липня

    з 9:00 до 6:00 24 липня

    • пр-т. Правди, 96;

    з 9:00 до 7:30 24 липня

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    • вул. Челябінська, 5Б, 7, 9, 9Б, 9Г;
    • вул. Метрополита Шептицького, 24, 24Б, 24В, 24Г;

    24 липня

    з 9:30 до 20:00

    •  вул. Покровська, 5, 9;
    • пров. Зелінського;

    з 9:00 до 22:00

    • вул. Туполєва, 19, 21;

    25 липня

    з 9:00 до 24:00

    • вул. Предславинська, 9, 11, 12, 13, 14, 21/23, 26, 26А, 27, 28;
    • вул. Лабораторна, 8, 11;
    • вул. Велика Васильківська, 81А, 89;

    з 9:00 до 23:50

    • пр-т. Героїв Сталінграда,12А;
    • вул. Оболонська Набережна, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73;

    27 липня 

    з 8:00 до 24:00

    • вул. Ільєнка, 36, 36/1, 38, 40, 42, 44.

    «Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - сказано в повідомленні «Київводоканалу».

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