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    Новий очільник Київщини розповів, коли представить свою команду

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    Михайло Бно-Айріян бул призначений главою Київської ОДА 10 липня - Новий очільник Київщини розповів, коли представить свою команду
    Михайло Бно-Айріян бул призначений главою Київської ОДА 10 липня

    Михайло Бно-Айріян оновить керівний склад облдержадміністрації

    Нещодавно призначений голова Київської облдержадміністрації Михайло Бно-Айріян обіцяє найближчим часом представити громадськості Київщини нову команду.

    Про це він розповів в коментарі KV.

    «Нову команду я представлю, коли остаточно визначуся з її складом, це буде незабаром. Певне бачення у мене вже є. Члени команди повинні пройти формальне затвердження і в адміністрації, і в Кабміні. Тому мені важливо, щоб люди були гідні», - сказав Бно-Айріян.

    Також він зазначив, що деякі працівники адміністрації можуть зберегти свої посади.

    «Поки не можу сказати, чи буде це повне оновлення, зараз я працюю по всіх і дивлюся, хто на що здатний», - завершив він.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив Михайла Бно-Айріяна головою Київської обласної державної адміністрації. Він 10 липня приїхав в Бориспіль, де представив нового очільника Київської ОДА.

    Нещодавно Бно-Айріян презентував управлінське ноу-хау. Минулого тижня, щоб дізнатися, чи правдивий будівельний кошторис йому подають, він публічно звернувся за порадою до користувачів мережі Facebook. Цей вчинок глави ОДА неоднозначно сприйняли його нові підлеглі.

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