Зеленський призначив нового очільника Київської облдержадміністрації



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Керівник Київської ОДА Михайло Бно-Айріян Фото: Лівий берег

Президент представив главу Київської ОДА в Борисполі

Президент України Володимир Зеленський призначив Михайла Бно-Айріяна головою Київської обласної державної адміністрації.

Про це стало відомо сьогодні, 10 липня, під час візиту Зеленського в Бориспіль, де він і представив нового очільника Київської ОДА.

Бно-Айріян народився в столиці Азербайджану Баку. Школу закінчив у Львові, а потім навчався в Київському національному університеті імені тараса Шевченка за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини».

До останнього часу обіймав посаду заступника директора з комунікацій та міжнародного співробітництва Національної енергетичної компанії (НЕК) «Укренерго». Народився новоспечений очільник області у Баку, середню і вищу освіту здобував в Україні і Росії. У 2007 році закінчив Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини». Перекладач з арабської мови. Одногрупником Бно-Айріян був голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков. У 2008-2009 роках навчався у Московському державному інституті міжнародних відносин, де отримав диплом МВА за спеціальністю «Міжнародний нафтогазовий бізнес».

Свою трудову діяльність почав у журналістиці. У 2004 році працював у газеті «Бізнес». Писав про сферу гірничо-металургійного комплексу, промисловість, машинобудування, міжнародні відносини, енергетику та міжнародну торгівлю. Наприкінці 2009 року зайнявся дипломатичною роботою. У 2009-2011 роках працював на посаді третього, а згодом другого секретаря посольства України в Росії. До його обов’язків входило співробітництво у сфері паливно-енергетичного комплексу. Тоді українське дипломатичне представництво у Росії очолював Костянтин Грищенко. Після президентських виборів, перемогу на яких здобув Віктор Янукович, Грищенко повернувся до Києва, де обійняв посаду глави МЗС. У грудні 2011-го Бно-Айріян стає помічником міністра закордонних справ. А у січні 2013-го року – радником Грищенка, який вже займав пост віцепрем’єрміністра з гуманітарних питань.

Після зміни влади у 2015 році Бно-Айріян почав працювати на посаді начальника управління європейської інтеграції Міністерства енергетики та вугільної промисловості, де займався координацією роботи міністерства на міжнародному напрямі, питаннями євроінтеграції та координацією зобов'язань в рамках Енергетичного Співтовариства. Керував групою з підготовки закону «Про ринок електричної енергії», прийнятий у квітні 2017-го року.

З жовтня 2015 року обіймає посаду начальника Департаменту стратегічного планування та європейської інтеграції та відповідає за співробітництво Міненерго з міжнародними організаціями, займається координацією роботи в рамках Енергетичного Співтовариства, координацію роботи міністерства на міжнародному напрямі та європейську інтеграцію. Через кілька місяців після призначення міністром Ігоря Насалика подав у відставку, обґрунтувавши це «зменшенням простору та повноти прийняття рішень». Восени 2016 року взяв участь у відкритому конкурсу на посаду голови Житомирської ОДА, вийшов до фіналу, але посів третє місце.

Відповідно до декларації на Михайла Бно-Айріяна записані дві квартири, земельна ділянка 10 соток у Броварському районі, а також автомобіль Range Rover 2011 року випуску, декларованою вартістю 600 тис. грн. Також він задекларував Дослідницьку працю «Стратегії енергетичної дипломатії України», яку оцінив у 54,3 тис. грн. Окрім того Бно-Айріян задекларував 900 тис. грн і $80 тис. готівкою, 110 тис. грн у дорогоцінних металах і 1,34 млн грн на банківських рахунках в Ощадбанку.

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