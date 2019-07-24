Новий очільник Київської області виставив себе на посміховисько серед підлеглих



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Голова Київської ОДА Михайло Бно-Айріян оглянув будівництво садочка у Вишгороді Фото: Facebook-сторінка Михайла Бно-Айріяна

Михайло Бно-Айріян просить користувачів Facebook допомогти розібратися з кошторисом будівництва дитсадка

Голова Київської облдержадміністрації Михайло Бно-Айріян презентував управлінське ноу-хау. Минулого тижня, щоб дізнатися, чи правдивий будівельний кошторис йому подають, він публічно звернувся за порадою до користувачів мережі Facebook.

«Люди, хто розуміється на будівництві, працює у цій сфері, підкажіть. Був сьогодні (18 липня. – Ред.) у Вишгороді, подивився на садочок по вул. Шкільній, який будує мерія міста. Вартість будівництва «під ключ» за кошторисом була 47 млн гривень. 4200 кв. м на 150 дітей. Будувати почали ще 2 роки тому. Готовність об’єкту - 27%. Сьогодні я дізнався, що запланованої суми підрядчику не вистачає, аби довести садок до ладу. Хочуть збільшити бюджет будівництва до 93-х млн гривень. Мер Вишгорода Алексей Момот сьогодні це підтвердив. Каже, що виросли ціни. У зв’язку з цією ситуацією, хочу публічно запитати. По-перше, скільки коштує побудувати садок такого типу і такої квадратури? По-друге, скільки часу на це потрібно?» - написав він.

У коментарях до допису губернатора маса повідомлень. Одні вимагають «на вила забудовника», інші пропонують замовити приватну будекспертизу. Окремі люди пропонували свої послуги підрядника, а мер Вишгорода Олексій Момот зазначив, що Бно-Айріян трохи наплутав з метражем і що перелякав підрядника до німоти.

Цей вчинок глави ОДА неоднозначно сприйняли його нові підлеглі.

«У нас люди дуже гострі на язик, і тим більше прихід нового керівника означає, що частина співробітників замінять, ось і не соромляться. Основний жарт, що бродить сьогодні по коридорах, чому він не звернувся до шаманів або ворожок? Його засуджують саме за це звернення, для багатьох держслужбовців з досвідом - сам факт такого запиту - диво-дивне. Ну, не знаєш ти, дурять тебе чи ні, добре - це нормально, але навіщо ж виставляти себе простачком привселюдно», - сказав KV один із співробітників Київської ОДА.

Він зазначає, що крок губернатора багато співробітників сприйняли як якусь загальну поведінкову лінію, яку губернатор переймає у лідера країни.

«Люди сміються, мовляв, Зеленський же просив громадян України накидати йому пунктів в програму, то чому Міші (Михайлу бБо-Айріяну. – Ред.) не можна запитати про садочок. Завтра запитає, як бюджет розподіляти у фейсбуці, а післязавтра влаштує голосування про те, куди перевозити КОДА. Більше ж запитати нема в кого, команди ж немає! Один помічник Коля бігає весь в милі, боляче дивитися», - нарікають у KV.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив Михайла Бно-Айріяна головою Київської обласної державної адміністрації. Він 10 липня приїхав в Бориспіль, де представив нового очільника Київської ОДА.