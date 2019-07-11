«Хоч на природу»: Зеленський вимагає від Київської ОДА виселитися зі столиці



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Зараз Київська обласна держадміністрація знаходиться в центрі Києва і ділить одну будівлю з Центральною виборчою комісією України

Раніше Київська обладміністрація планувала переїхати у Вишгород

Президент України Володимир Зеленський доручив новопризначеному голові Київської облдержадміністрації Михайлу Бно-Айріяну перенести офіс ОДА з Києва в одне з міст столичного регіону. Про це він сказав під час представлення нового очільника області, повідомляє KV.

«У мене є питання. А ми можемо перенести ваше засідання (президент мав на увазі офіс. – Ред.) з Києва в область? Щоб розуміти проблеми області - потрібно перебувати в області», - заявив Зеленський.

У свою чергу, Бно-Айріян повідомив, що зараз адміністрація знаходиться в центрі Києва і ділить одну будівлю з Центральною виборчою комісією України.

«Якщо є таке завдання (переїхати. – Ред.), ми готові це зробити. Але це буде опенспейс», - відповів Бно-Айріян президенту.

Зеленський своє завдання підтвердив. «Та будь ласка. Хоч на природу», - пожартував він.

Нагадаємо, 10 липня президент Володимир Зеленський призначив Михайла Бно-Айріяна головою Київської обласної державної адміністрації.

Як повідомлялося, Вишгородська міськрада не залишає надій на переїзд губернатора і адміністрації Київської облдержадміністрації в місто. Нове сусідство дозволить збільшити надходження до міського бюджету від виплачуваних КОДА податків.

Приміщення на березі Київського моря, куди раніше планувала переїхати адміністрація столичного регіону, виведено зі сфери управління Фонду держмайна і передано владі Київщини. Втім, пакувати валізи поки рано. Новонабутий об'єкт потребує ремонту, а це справа нешвидка.