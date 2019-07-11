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    «Хоч на природу»: Зеленський вимагає від Київської ОДА виселитися зі столиці

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    Зараз Київська обласна держадміністрація знаходиться в центрі Києва і ділить одну будівлю з Центральною виборчою комісією України - «Хоч на природу»: Зеленський вимагає від Київської ОДА виселитися зі столиці
    Зараз Київська обласна держадміністрація знаходиться в центрі Києва і ділить одну будівлю з Центральною виборчою комісією України

    Раніше Київська обладміністрація планувала переїхати у Вишгород

    Президент України Володимир Зеленський доручив новопризначеному голові Київської облдержадміністрації Михайлу Бно-Айріяну перенести офіс ОДА з Києва в одне з міст столичного регіону. Про це він сказав під час представлення нового очільника області, повідомляє KV.

    «У мене є питання. А ми можемо перенести ваше засідання (президент мав на увазі офіс. – Ред.) з Києва в область? Щоб розуміти проблеми області - потрібно перебувати в області», - заявив Зеленський.

    У свою чергу, Бно-Айріян повідомив, що зараз адміністрація знаходиться в центрі Києва і ділить одну будівлю з Центральною виборчою комісією України.

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    «Якщо є таке завдання (переїхати. – Ред.), ми готові це зробити. Але це буде опенспейс», - відповів Бно-Айріян президенту.

    Зеленський своє завдання підтвердив. «Та будь ласка. Хоч на природу», - пожартував він.

    Нагадаємо, 10 липня президент Володимир Зеленський призначив Михайла Бно-Айріяна головою Київської обласної державної адміністрації. 

    Як повідомлялося, Вишгородська міськрада не залишає надій на переїзд губернатора і адміністрації Київської облдержадміністрації в місто. Нове сусідство дозволить збільшити надходження до міського бюджету від виплачуваних КОДА податків. 

    Приміщення на березі Київського моря, куди раніше планувала переїхати адміністрація столичного регіону, виведено зі сфери управління Фонду держмайна і передано владі Київщини. Втім, пакувати валізи поки рано. Новонабутий об'єкт потребує ремонту, а це справа нешвидка.

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    Київ Київщина Володимир Зеленський Михайло Бно-Айріян
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