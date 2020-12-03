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    Новий рекорд у Києві: 86-метровий паркан перетворили на артоб’єкт (фото)

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    Аартоб&rsquo;єктом став паркан вздовж спеціалізованої загальноосвітньої школи №105 на вулиці Сімферопольській, 10 - Новий рекорд у Києві: 86-метровий паркан перетворили на артоб’єкт (фото)
    Аартоб’єктом став паркан вздовж спеціалізованої загальноосвітньої школи №105 на вулиці Сімферопольській, 10
    Фото: Дарницька РДА

    На 57 секцій паркана нанесли яскравий Самчиківський розпис.

    У Дарницькому районі Києва встановили Національний рекорд, створивши найдовший Самчиківський розпис.

    Новим креативним артоб’єктом району відтепер є паркан вздовж спеціалізованої загальноосвітньої школи №105, що на вулиці Сімферопольській, 10. Саме цей паркан тепер прикрашає традиційний український орнамент. Про це повідомляє пресслужба Дарницької райдержадміністрації.

    Починаючи з 12 вересня, упродовж всього 10 робочих днів, громадськість та небайдужі мешканці мікрорайону розмалювали залізобетонний паркан, на 57 секцій якого нанесли яскравий Самчиківський розпис.

    Представниця Книги рекордів України зареєструвала новий Національний рекорд України у категорії «Найдовший Самчиківський розпис довжиною 86 метрів».

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    Новий рекорд у Києві: 86-метровий паркан перетворили на артоб’єкт (фото)
    Новий рекорд у Києві: 86-метровий паркан перетворили на артоб’єкт (фото)
    Новий рекорд у Києві: 86-метровий паркан перетворили на артоб’єкт (фото)
    Новий рекорд у Києві: 86-метровий паркан перетворили на артоб’єкт (фото)
    Новий рекорд у Києві: 86-метровий паркан перетворили на артоб’єкт (фото)
    Новий рекорд у Києві: 86-метровий паркан перетворили на артоб’єкт (фото)

    «Це яскравий приклад співпраці влади та громади у реалізації громадського проєкту. Дарницька райдержадміністрація і надалі підтримуватиме подібні ініціативи. На цьому ми не зупиняємося та продовжуємо реалізовувати подібні проєкти на інших парканах чи навіть муралах району», - зазначив голова Дарницької РДА Ярослав Лагута.

    Нагадаємо, нещодавно на 25-поверховому новому будинку біля станції метро «Харківська» в Києві з'явився рекордний мурал. Він називається «Материнство» та уособлює одвічні сімейні цінності. Висота муралу становить 78 м, а загальна площа 1155 кв. м.

    Теги: Київ благоустрій мистецтво рекорд
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