Новий рекорд у Києві: 86-метровий паркан перетворили на артоб’єкт (фото)

Аартоб’єктом став паркан вздовж спеціалізованої загальноосвітньої школи №105 на вулиці Сімферопольській, 10

На 57 секцій паркана нанесли яскравий Самчиківський розпис.

У Дарницькому районі Києва встановили Національний рекорд, створивши найдовший Самчиківський розпис.

Новим креативним артоб’єктом району відтепер є паркан вздовж спеціалізованої загальноосвітньої школи №105, що на вулиці Сімферопольській, 10. Саме цей паркан тепер прикрашає традиційний український орнамент. Про це повідомляє пресслужба Дарницької райдержадміністрації.

Починаючи з 12 вересня, упродовж всього 10 робочих днів, громадськість та небайдужі мешканці мікрорайону розмалювали залізобетонний паркан, на 57 секцій якого нанесли яскравий Самчиківський розпис.

Представниця Книги рекордів України зареєструвала новий Національний рекорд України у категорії «Найдовший Самчиківський розпис довжиною 86 метрів».

«Це яскравий приклад співпраці влади та громади у реалізації громадського проєкту. Дарницька райдержадміністрація і надалі підтримуватиме подібні ініціативи. На цьому ми не зупиняємося та продовжуємо реалізовувати подібні проєкти на інших парканах чи навіть муралах району», - зазначив голова Дарницької РДА Ярослав Лагута.

Нагадаємо, нещодавно на 25-поверховому новому будинку біля станції метро «Харківська» в Києві з'явився рекордний мурал. Він називається «Материнство» та уособлює одвічні сімейні цінності. Висота муралу становить 78 м, а загальна площа 1155 кв. м.