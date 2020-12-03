  1. Головна
  2. Країна
  3. Культура
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Культура

    Українку Оксану Линів німецькі критики визнали найкращою диригенткою 2020 року

    • Розсилка
    Оксана Линів прийняла нагороду Oper!Awards від провідних німецьких критиків - Українку Оксану Линів німецькі критики визнали найкращою диригенткою 2020 року
    Оксана Линів прийняла нагороду Oper!Awards від провідних німецьких критиків

    На думку журі, особливої уваги заслужила постановка опери Бели Бартока «Замок Герцога Синя Борода» в Баварській державній опері

    Німецькі критики визнали українку Оксану Линів найкращою диригенткою 2020 року. Вона отримала нагороду в Берліні з рук музичного журналіста Мануеля Бруґа та засновника нагороди доктора Ульріха Рунке. Про це диригентка повідомила у Фейсбуці.

    Українка прийняла нагороду Oper!Awards від провідних німецьких критиків, засновану оперним часописом Oper!Das Magazin.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Українку Оксану Линів німецькі критики визнали найкращою диригенткою 2020 року
    Українку Оксану Линів німецькі критики визнали найкращою диригенткою 2020 року

    Оксана Линів розповіла, що німецькою премією Oper!Awards у 20 різних категоріях нагородили найращі колективи, постановки та особистості, вона присвсячується тільки оперному мистецтву та нагороджується публічно.

    Диригентка зізналась, що нагорода була для неї неочікуваною. Церемонія через пандемію коронавірусу була перенесена в онлайн-формат, хоча мала відбуватися в Берліні з публікою.

    «Висококваліфіковане жюрі німецьких критиків очолив провідний музичний журналіст Німеччини – Мануель Бруґ. Особливої уваги на думку жюрі заслужила моя постановка опери Бели Бартока «Замок Герцога Синя Борода» в Баварській державній опері», – написала Оксана Линів. 

    З рук Мануеля Бруґа, а також засновника нагороди доктора Ульріха Рунке Оксана Линів й отримала відзнаку.

    Нагадаємо, що Оксана Линів також стане першою жінкою-диригенткою Байройтського фестивалю. Це станеться вперше за 145 років його існування.

    Також нещодавно Главком повідомляв, що Линів дебютувала з Симфонічним оркестром Баварського радіо.

     Читайте також інтерв'ю Главкома: 
    Теги: Німеччина музика українці мистецтво
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies