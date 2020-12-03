Українку Оксану Линів німецькі критики визнали найкращою диригенткою 2020 року

На думку журі, особливої уваги заслужила постановка опери Бели Бартока «Замок Герцога Синя Борода» в Баварській державній опері

Німецькі критики визнали українку Оксану Линів найкращою диригенткою 2020 року. Вона отримала нагороду в Берліні з рук музичного журналіста Мануеля Бруґа та засновника нагороди доктора Ульріха Рунке. Про це диригентка повідомила у Фейсбуці.

Українка прийняла нагороду Oper!Awards від провідних німецьких критиків, засновану оперним часописом Oper!Das Magazin.

Оксана Линів розповіла, що німецькою премією Oper!Awards у 20 різних категоріях нагородили найращі колективи, постановки та особистості, вона присвсячується тільки оперному мистецтву та нагороджується публічно.

Диригентка зізналась, що нагорода була для неї неочікуваною. Церемонія через пандемію коронавірусу була перенесена в онлайн-формат, хоча мала відбуватися в Берліні з публікою.

«Висококваліфіковане жюрі німецьких критиків очолив провідний музичний журналіст Німеччини – Мануель Бруґ. Особливої уваги на думку жюрі заслужила моя постановка опери Бели Бартока «Замок Герцога Синя Борода» в Баварській державній опері», – написала Оксана Линів.

З рук Мануеля Бруґа, а також засновника нагороди доктора Ульріха Рунке Оксана Линів й отримала відзнаку.

Нагадаємо, що Оксана Линів також стане першою жінкою-диригенткою Байройтського фестивалю. Це станеться вперше за 145 років його існування.

Також нещодавно Главком повідомляв, що Линів дебютувала з Симфонічним оркестром Баварського радіо.

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