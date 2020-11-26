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    Найвищий в Європі: у Києві з’явився рекордний мурал, що викликає ніжні почуття (фото)

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    Мурал називається &laquo;Материнство&raquo; - Найвищий в Європі: у Києві з’явився рекордний мурал, що викликає ніжні почуття (фото)
    Мурал називається «Материнство»
    Фото: PastART studio

    Мурал висотою 78 м митці створили за 24 дні

    На 25-поверховому новому будинку біля станції метро «Харківська» в Києві заявився рекордний мурал.

    Мурал називається «Материнство» та уособлює одвічні сімейні цінності. 

    Висота муралу становить 78 м, а загальна площа 1155 кв. м.

    Створили мурал художник з Хотина Володимир Пастушак разом з криворізькою майстринею Юлією Мастерс, які входять до команди PastART studio.

    За словами авторів муралу, їхній мурал — найвища подібна робота в Європі.

    «Ми подолали новий бар’єр — 25 поверхів! На це знадобилося 24 дні. Часом доводилося працювати в екстремальних умовах, на сильному вітрі або при ліхтарях… На виконання проєкту нам з Юлією Мастерс знадобилося майже 300 людино-годин і 343 літри лаку і фарби», — розповів Пастушак.

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    Найвищий в Європі: у Києві з’явився рекордний мурал, що викликає ніжні почуття (фото)
    Найвищий в Європі: у Києві з’явився рекордний мурал, що викликає ніжні почуття (фото)
    Найвищий в Європі: у Києві з’явився рекордний мурал, що викликає ніжні почуття (фото)
    Найвищий в Європі: у Києві з’явився рекордний мурал, що викликає ніжні почуття (фото)
    Найвищий в Європі: у Києві з’явився рекордний мурал, що викликає ніжні почуття (фото)
    Найвищий в Європі: у Києві з’явився рекордний мурал, що викликає ніжні почуття (фото)
    Найвищий в Європі: у Києві з’явився рекордний мурал, що викликає ніжні почуття (фото)
    Фото: PastART studio

    До слова, цього літа на фасадах шкіл у різних районах Києва та на новому корпусі Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» з’явились «розумні» мурали.

    Теги: Київ мурал мистецтво будинок
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