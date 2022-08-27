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Обов’язкова евакуація громадян. Влада Києва назвала умови

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Обов’язкова евакуація громадян. Влада Києва назвала умови
Столична влада готується до можливого нового наступу окупантів на Київ
фото з відкритих джерел

«Про евакуацію з Києва або з його окремих районів наразі взагалі не йдеться»

Директор Департаменту муніципальної безпеки Київської міської держадміністрації Роман Ткачук уточнив інформацію, поширену у ЗМІ, про нібито підготовку Києва до обов’язкової евакуації. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Про евакуацію з Києва або з його окремих районів наразі взагалі не йде мова. Так, у кожному районі існують евакуаційні комісії, вони створені давно, на випадок абсолютно різних надзвичайних ситуацій – від повені, до аварій на об’єктах критичної інфраструктури. І ми дійсно періодично проводимо навчання, проговорюємо різні варіанти, серед яких і обов’язкова евакуація. Саме це я і мав на увазі, але, ЗМІ, на жаль, в погоні за хайпом, вирішили налякати мешканців Києва», – наголосив Ткачук.

Він додав, що система цивільного захисту міста працює в посиленому режимі і всі екстрені служби завжди мають бути готові відреагувати на будь-яку надзвичайну ситуацію. Це і є основне завдання системи, особливо зараз, коли Україна щодня зазнає ударів агресора.

«Просимо журналістів і блогерів бути відповідальними, не грати на руку ворогу і не створювати паніку на порожньому місці. Перевіряйте інформацію, уточнюйте. Ми завжди на зв’язку. Пам’ятайте, що навмисне викривлення інформації і поширення фейків у воєнний час може призвести до катастрофічних наслідків», – додав Ткачук.

Раніше Ткачук в інтерв'ю «Главкому» розповів, що влада розглядає варіанти примусової евакуації мешканців окремих районів.

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Теги: евакуація Україна війна Київ КМДА росія

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