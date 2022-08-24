Представник КМДА повідомив, скільки людей можуть вмістити київські бомбосховища

«Захисних споруд у нас достатньо»

У Києві укриття можуть захистити всіх людей, які наразі перебувають у місті. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив директор Департаменту муніципальної безпеки Київської міськадміністрації Роман Ткачук.

«Фонд захисних споруд цивільного захисту у місті Києві одночасно дозволяє нам захистити три мільйони людей, а зараз у нас в місті перебуває трохи більше двох мільйонів. У лютому, коли були активні бойові дії, залишалося менше мільйона. Виходячи з цього, захисних споруд у нас достатньо», – сказав він.

Ткачук розповів, що є укриття та об'єкти подвійного використання – два основні варіанти, які використовуються для захисту.

«Об'єкти подвійного використання – це підвали, напівпідвали, підземні паркінги, підземні станції метрополітену. Таких об'єктів у нас чотири тисячі і вони призначені для захисту від елементарних об'єктів ураження як уламки», – пояснив Ткачук.

Укриття – це вже спеціальні об'єкти, що знаходяться на підприємствах і призначені для захисту працюючої зміни. «Вони є у лікарнях, або на хлібокомбінатах, які мають в період війни працювати. У таких укриттях можна перебувати кілька днів, там є санвузли, фільтровентиляційні установки. Таких укриттів у нас понад 500», – повідомив директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА.

Ткачук нагадав, що є інтерактивна карта захисних споруд цивільного захисту, яку столична влада постійно перевіряє та оновлює. «На ній ви можете знайти найближче укриття біля місця, де проживаєте, біля вашої роботи, по дорозі на роботу, тому що транспорт зупинятиметься під час повітряної тривоги. Підземні переходи, глибокі станції метрополітену – їх можна використовувати», – сказав Ткачук.