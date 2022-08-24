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Київська влада розглядає варіанти примусової евакуації мешканців окремих районів

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Київська влада розглядає варіанти примусової евакуації мешканців окремих районів
У кожному районі Києва є евакуаційні комісії
фото з відкритих джерел

Соратник Кличка: «Зараз ми за потреби починаємо тренування цих евакуаційних комісій»

Директор Департаменту муніципальної безпеки Київської міськадміністрації Роман Ткачук напередодні Дня Незалежності розповів «Главкому», що влада розглядає варіанти примусової евакуації мешканців окремих районів.

«Поки що рішення про примусову евакуацію не прийнято. Люди, які живуть біля об'єктів критичної інфраструктури завжди мають усвідомлювати, що по цих об'єктах може бути завдано удару. Тому кожен самостійно вирішує, чи треба повертатися в місто і жити поряд з цими об'єктами», – заявив Ткачук.

Він розповів, що насправді, виходячи із системи цивільного захисту,  у кожному районі Києва є евакуаційні комісії.

«Зараз ми за потреби починаємо тренування цих евакуаційних комісій і чудово розуміємо, як проводитимемо евакуацію того чи іншого району, чи всього міста. Ми розглядаємо варіанти аж до примусової евакуації, система має бути готова до цього», – зазначив директор Департаменту муніципальної безпеки Київської міськадміністрації.

Нагадаємо, поліція не виключає активізації діяльності диверсійно-розвідувальних груп напередодні Дня Незалежності, тому відбудеться посилення патрулювання

Тим часом в Україні посилюють заходи безпеки на День Незалежності. У низці регіонів вводять додаткові обмеження і тривалу комендантську годину.

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Теги: Київ евакуація

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