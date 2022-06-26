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    Новини

    Обстріл Києва: Кличко повідомив деталі. ДОПОВНЕНО

    &laquo;Прильоти&raquo; у центрі столиці - Обстріл Києва: Кличко повідомив деталі. ДОПОВНЕНО

    «Прильоти» у центрі столиці

    фото з соцмереж

    Столиці обстріляли рашисти

    Вранці 26 червня у Києві пролунав сигнал повітряної тривоги, а згодом мешканці повідомили про вибухи.

    Згодом мер міста підтвердив, що столицю обстріляли.

    «Друзі! Кілька вибухів в Шевченківському районі. Бригади швидкої і рятувальники слідують на місце. Більш детальна інформація – згодом», – написав Кличко.

    Як повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко, рашисти влучили в житловий будинок.

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    Нагадаємо, вранці 26 червня у Києві пролунали вибухи. Мешканці міста повідомляють про кілька гучних звуків.

    Теги: росія окупанти Київ війна обстріл мер рятувальники Україна окупація #stoprussia
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    Обстріл Києва: Кличко повідомив деталі. ДОПОВНЕНО