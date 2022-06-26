Обстріл Києва: Кличко повідомив деталі. ДОПОВНЕНО

Столиці обстріляли рашисти

Вранці 26 червня у Києві пролунав сигнал повітряної тривоги, а згодом мешканці повідомили про вибухи.

Згодом мер міста підтвердив, що столицю обстріляли.

«Друзі! Кілька вибухів в Шевченківському районі. Бригади швидкої і рятувальники слідують на місце. Більш детальна інформація – згодом», – написав Кличко.

Як повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко, рашисти влучили в житловий будинок.

Нагадаємо, вранці 26 червня у Києві пролунали вибухи. Мешканці міста повідомляють про кілька гучних звуків.